Președintele Siriei face prima vizită la Washington de la obținerea independenței țării, în 1946. În urmă cu câteva zile a fost scos de pe lista teroriștilor

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa a sosit sâmbătă seara în Statele Unite pentru o vizită oficială, prima de acest fel de la independența țării în 1946. Această călătorie istorică are loc la doar câteva zile după ce atât Națiunile Unite, cât și guvernul SUA au ridicat sancțiunile împotriva lui și l-au scos de pe lista teroriștilor.

Deplasarea lui Al-Sharaa în capitala SUA a avut loc după ce Ministerul de Interne al Siriei a anunțat lansarea unei „operațiuni de securitate la scară largă” în întreaga țară, care vizează celulele ISIS.

Al-Sharaa, ale cărei forțe rebele l-au înlăturat de la putere pe liderul Bashar al-Assad la sfârșitul anului trecut, urmează să se întâlnească luni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.

Emisarul american în Siria, Tom Barrack, a declarat la începutul acestei luni că al-Sharaa va semna „sperând” un acord de aderare la alianța internațională condusă de SUA împotriva ISIS.

Washingtonul se pregătește, de asemenea, să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care SUA îl intermediază între Siria și Israel, potrivit agențiilor de știri Reuters și AFP.

La rândul său, se așteaptă ca al-Sharaa să solicite fonduri pentru Siria, care se confruntă cu provocări semnificative în reconstrucția după 13 ani de război civil brutal. Banca Mondială a estimat că costul reconstrucției ar putea ajunge la cel puțin 216 miliarde de dolari, o cifră pe care a descris-o drept o „estimare conservatoare”.

Al-Sharaa a condus cândva ramura siriană a rețelei al-Qaeda, dar grupul său anti-Assad s-a desprins de această rețea în urmă cu un deceniu și ulterior s-a confruntat cu ISIS. Grupul lui Al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a fost retras de pe lista grupării teroriste de către Washington în iulie.

Sâmbătă, la Damasc, forțele de securitate siriene au efectuat 61 de raiduri în toată țara, vizând celulele ISIS.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne sirian a declarat că cel puțin 71 de persoane au fost arestate, și au fost confiscate explozibili și arme.