Președintele USR acuză „o coordonare între PSD și AUR” în încercarea de demitere a ministrului Mediului

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că moțiunea simplă inițiată în Senat împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu este rezultatul unei coordonări între AUR, partidul inițiator al moțiunii, și PSD, în pofida faptului că social-democrații sunt parte a coaliției de guvernământ.

„Există o coordonare între PSD și AUR ceea ce îi descalifică pe cei de la PSD, dar și pe cei de la AUR care susțin că sunt anti-sistem”, a declarat liderul USR.

În plus, Fritz consideră că moțiunea este o modalitate de a încerca abaterea atenției opiniei publice de la un subiect de un larg interes.

„Este și o încercare de a distrage atenția de la problema cea mai importantă din aceste zile, aceea a justiției”, a declarat Dominic Fritz precizând că partidul său cere ca ministrul Justiției să înceapă procedura de revocare a șefului DNA.

Revenind la Diana Buzoianu, Fritz susține că ministrul Mediului a acționat, în cazul barajului de la Paltinu, în mod corect, pe baza informațiilor primite din teritoriu. Pe de altă parte, președintele USR a invocat raportul corpului de control al ministerului care a arătat că s-a acționat deficitar la nivel local

„Diana Buzoianu se luptă cu una din problemele care au provocat această criză, anume politizarea deconcentratelor”, a spus Fritz adăugând că PSD a instaurat „un sistem de nepotism” in instituțiile de la nivel local.

Moțiunea „Prahova sub asediu”

Luni de la ora 16.00, Senatul dezbate moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

Potrivit unor surse, senatorii PSD vor vota alături de opoziție împotriva ministrei USR a Mediului. Totodată, într-o intervenție la Digi24, senatorul Daniel Zamfir a spus clar că PSD „votează moțiunea categoric”.

Ca moțiunea simplă să fie adoptată de Senat e nevoie ca majoritatea senatorilor prezenți la ședință să voteze „pentru”. PSD, AUR și Grupul parlamentar „PACE – Întâi România” au împreună 76 din cei 133 de senatori.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu pot demite un ministru, chiar și dacă acestea sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, care sunt depuse împotriva întregului Executiv, duc la căderea Guvernului, odată votate de majoritatea parlamentarilor.

Semnatarii moțiunii simple cer demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ‘ignorarea’ situației barajelor din România.

Ei o acuză pe Buzoianu de incompetență, „care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din județul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităților de învățământ și a instituțiilor publice”.