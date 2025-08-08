Președintele USR spune că discută cu PNL despre un candidat comun la Primăria Capitalei, dar „nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit”

Invitat vineri seară la Digi24, Dominic Fritz a vorbit despre organizarea alegerilor pentru viitorul primar general al Bucureștiului, dar și despre posibilitatea unei candidaturi comune a dreptei: „Subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă ”, conform News.ro.

Președintele Uniunii Salvați România a reiterat candidatura lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Bucureștiului, pe care îl numește „bine pregătit, unde spune şi președintele că ar fi un primar excelent”.

Totuși, Fritz spune că partidul are discuții cu colegii de coaliție de la PNL pentru un candidat comun.

„Încă nu l-am desemnat oficial, dar nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit, unde spune şi președintele că ar fi un primar excelent. Însă subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a declarat liderul USR, conform sursei citate.

„Noi credem că legea trebuie respectată. Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, de exemplu, trebuie făcute alegeri parţiale. E evident că deja am depăşit acest termen şi cred că într-o democraţie nu ne putem ascunde de alegeri, interimate nu sunt sănătoase pentru că au o lipsă de legitimitate şi de aceea e important să avem alegeri cât de curând posibil”, a mai declarat politicianul.

Înțelegere cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru o candidatură comună

Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR s-au înțeles pe o candidatură comună pentru funcția de primar general al Capitalei, susțin surse politice citate de News.ro. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au agreat și un nume: Cătălin Drulă, fost lider USR, care, de altfel, s-a întâlnit recent cu Nicușor Dan.

Candidatul coaliției PNL-USR pentru Capitală va fi dat de USR, în contextul în care PNL a obținut deja șefia Guvernului. Nicușor Dan a insistat ca USR să dea candidatul, conform surselor pe care le citează News.ro.

Dacă înțelegerea dintre PNL și USR se va concretiza, PSD trebuie să își stabilească propriul candidatul.

În acest moment, liderii social-democrați încearcă să-l convingă pe actualul primar de la Sectorul 4, Daniel Băluță, să-și asume candidatura, însă acesta refuză, nemulțumit că nu a obținut șefia interimară a partidului după demisia lui Marcel Ciolacu, conform surselor News.ro.

Dacă Daniel Băluță nu se va răzgândi, cel mai probabil Gabriela Firea va intra în cursă din partea PSD. Luat în calcul este și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, care a fost în trecut și prefect al Capitalei.