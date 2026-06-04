Președintele Vucic, avertizat de propriile servicii secrete să nu meargă la summitul din Muntenegru. Este așteptat și Nicușor Dan

Serviciile secrete de la Belgrad invocă amenințări la adresa securității președintelui sârb Aleksandar Vucic înaintea reuniunii la nivel înalt din Muntenegru, la care vor participa zeci de lideri, inclusiv președintele Nicușor Dan, potrivit Reuters.

Deplasarea lui Aleksandar Vucic la Tivat reprezintă un risc ridicat de securitate, conform unui comunicat oficial al Agenţiei de Securitate şi Informaţii a Serbiei (BIA), care reclamă „activităţile ostile ale serviciilor secrete străine şi prezenţa unui clan criminal acolo”.

Preşedinta Parlamentului, Ana Brnabic, a declarat însă că Vucic intenţionează să meargă în Muntenegru în ciuda avertismentului, urmând să aibă acolo câteva întâlniri importante.

Avertismentul BIA a fost emis după ce presa din Podgorica a relatat un incident de securitate la frontieră. Mai exact, Muntenegru a trimis înapoi, miercuri, un avion cu 87 de bărbaţi din Serbia care trebuia să aterizeze la Tivat.

Autoritățile de la Podgorica au afirmat că aceştia reprezentau o ameninţare la adresa securităţii înaintea summitului UE-Balcanii de Vest. În plus, portalul de ştiri Vijesti a declarat că poliţia a confiscat două autobuze care ar fi trebuit să transporte acest grup.

Ca reacție, Serbia a introdus miercuri seara un control mai strict la graniţa cu Muntenegru. Această măsură a creat cozi lungi la punctele de trecere a frontierei, a relatat postul sârb de televiziune N1 TV.

Relaţiile dintre Serbia şi Muntenegru sunt tensionate din cauza legăturilor Podgoriţei cu Kosovo, pe care Serbia nu o recunoaşte. Un alt motiv este influenţa Belgradului asupra problemelor politice interne prin intermediul bisericii şi al partidelor politice afiliate Partidului Progresist Sârb al lui Vucic, notează Reuters.

Muntenegru, ţară membră NATO, şi-a câştigat independenţa în 2006, în urma dizolvării uniunii sale cu Serbia. Spre deosebire de Belgrad, Podgorica a introdus sancţiuni împotriva Rusiei, aliniindu-şi politica externă la cea a Uniunii Europene.

Cine participă la summit

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să sosească vineri în oraşul de coastă Tivat.

La summitul care adună şefii de stat sau de guvern din cele 27 de state membre UE va participa şi preşedintele Nicuşor Dan, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială.

Liderilor europeni li se vor alătura reprezentanții celor 6 parteneri din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia şi Kosovo.

Scopul reuniunii este de a discuta progresele înregistrate în vederea aderării la Uniunea Europeană. Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest este o reuniune de importanță strategică, prin care liderii UE și cei ai statelor partenere colaborează direct pentru accelerarea procesului de integrare europeană și dezvoltare regională.