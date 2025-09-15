PressOne: Departament de propagandă al AUR, sediu la Parlament. Partidul condus de George Simion are și o „armată” de influenceri

Departamentul de propagandă al Alianței pentru Unirea Românilor funcționează în Casa Poporului și este coordonat de deputatul Mugur Mihăescu și Robert-Mihail Uleia, membru AUR Tineret și patronul unei firme de transport din București, scrie PressOne.

Un editor video din Capitală, care a fost cooptat pentru a monta clipuri pentru TikTok în campania prezidențială a lui George Simion acuză că n-ar fi fost plătit pentru munca depusă și a dezvăluit pentru publicația citată conversațiile pe care le-a avut cu Mihăescu și Uleia.

Cei doi neagă cele afirmate de editorul video, spunând că are „probleme psihice, delirează, își imaginează discuții”. Ei au insistat că nu există un astfel de departament și că nu au cunoștință despre un editor video care n-ar fi fost plătit pentru munca depusă.

Până la recrutarea editorului video, în departament mai activau alți cinci editori video care montează la foc continuu clipuri video pentru propaganda pe rețelele de socializare, potrivit sursei PressOne. „La noi e volum de 100-200 pe zi, sunt 4-5 băieți care asta fac”, i-a spus Uleia.

Editorul video susține că a lucrat pentru campania prezidențială a lui George Simion și a împărtășit PressOne scripturile pe care le-a primit de la Uleia pentru clipurile destinate campaniei prezidențiale din luna mai, printre care și participare președintelui AUR la o slujbă ortodoxă din Londra.

Conform sursei PressOne, Uleia i-a spus că o echipă de propagandă va merge la Cotroceni după ce Simion ar fi câștigat alegerile iar alta ar fi rămas la Parlament.

În plus, cei doi reprezentanți AUR i-au spus editorului video că există o colaborare între partidul politic și influenceri care au fost racolați de pe TikTok pentru a posta propagandă politică „suveranistă”. Citiți subiectul pe larg în PressOne.