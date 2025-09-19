Prețul acțiunilor Intel a sărit la cel mai înalt nivel din ultimii 38 de ani după o tranzacție care „schimbă regulile jocului”

Acțiunile Intel au crescut joi cu 23%, cea mai mare creștere într-o singură zi din 1987, după ce Nvidia a anunțat că va cumpăra acțiuni în valoare de 5 miliarde de dolari ale companiei, ca parte a unui parteneriat între producătorii de cipuri, relatează Business Insider.

Cele două companii americane au declarat că vor dezvolta împreună produse personalizate, Nvidia urmând să integreze procesoare Intel special concepute în infrastructura sa de inteligență artificială pentru centre de date, iar Intel urmând să integreze procesoarele grafice Nvidia în sistemele de cipuri pe care le vinde clienților săi de PC-uri.

„Această colaborare istorică leagă strâns ecosistemul de AI și de calcul accelerat ale Nvidia cu procesoarele Intel și vastul ecosistem x86 – o fuziune a două platforme de clasă mondială”, a declarat CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, într-un comunicat de presă.

Saltul prețului acțiunilor Intel a adus randamentul acestora la 52% de la începutul acestui an. Acțiunile Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, au crescut joi cu 3,5%.

Nvidia plătește mai mult pentru acțiunile Intel decât a făcut-o guvernul american

Nvidia a declarat că va plăti 23,28 dolari pentru fiecare acțiune Intel, sub prețul de închidere de 24,90 dolari de miercuri, dar peste cei 20,47 dolari pe acțiune pe care administrația Trump a fost de acord să îi plătească în august.

Acordul respectiv a presupus ca guvernul american să primească o participație de 9,9% în Intel pentru a continua investiții de 8,9 miliarde de dolari în companie, acordate prin granturi anterioare.

„Acesta este un acord care schimbă regulile jocului pentru Intel, întrucât acum îi aduce direct în prim-plan în competiția AI”, a declarat după noua tranzacție Dan Ives, directorul global al departamentului de cercetare tehnologică de la firma de servicii financiare Wedbush.

„Alături de recenta investiție de 10% din partea guvernului SUA, acestea au fost câteva săptămâni de aur pentru Intel, după ani de durere și frustrare pentru investitori”, a adăugat Ives, referindu-se la pierderea de teren a Intel în fața producătorilor rivali de cipuri, inclusiv Nvidia, în ultimii ani.

Valoarea de piață a Intel era de 142 de miliarde de dolari la închiderea ședinței de joi, ceea ce înseamnă că, dacă investiția de 5 miliarde de dolari a Nvidia va deveni unul dintre cei mai mari acționari ai Intel după ce tranzacția este aprobată de autoritățile de reglementare.

FOTO articol: Alexey Novikov, Dreamstime.com.