Nvidia va investi 5 miliarde dolari într-o companie legendară de tehnologie care a decăzut puternic în ultimii ani

Nvidia, companie care valorează 4.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va investi 5 miliarde dolari în Intel, companie care până acum trei ani avea venituri mult peste Nvdia. Cele două companii vor dezvolta împreună procesoare pentru PC-uri și centre de date.

Nvidia va cumpăra acțiuni Intel la prețul de 23,28 dolari/acțiune, au anunțat joi cele două companii. Intel va folosi tehnologia grafică a Nvidia în viitoarele cipuri pentru PC-uri și va furniza procesoare pentru produsele destinate centrelor de date construite pe baza hardware-ului Nvidia.

Cele două companii nu au oferit un termen pentru momentul în care primele cip-uri vor fi puse în vânzare.

Nvidia are o capitalizare de piață de 4.140 miliarde dolari, iar Intel, de aproape 40 de ori mai mică: 116 miliarde dolari.

Intel avea în decembrie 2023 o capitalizare de piață aproape dublă față de cea din prezent, în timp ce Nvidia a crescut de atunci cu peste 400%.

Noile fonduri destinate Intel vin la scurt timp după ce guvernul SUA a fost de acord, în august, să achiziționeze aproximativ 10% din companie.

„Această colaborare istorică îmbină strâns infrastructura de AI și de computing a Nvidia, cu procesoarele Intel și vastul ecosistem x86, o fuziune a două platforme de clasă mondială”, spune directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang. „Împreună ne vom extinde ecosistemele și vom pune bazele pentru următoarea eră a informaticii.”

În acest an, Nvidia este pe cale să înregistreze vânzări de aproximativ 200 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor analiștilor de pe Wall Street.

Până și în 2022, Intel avea venituri mai mult decât duble în comparație cu Nvidia, însă Intel, care domina informatica datorită procesoarelor sale, a avut management defectuos, probleme de fabricație și a fost lentă în aducerea pe piață a unor cip-uri ultra-performante, scrie Bloomberg.

Ce spun cele două companii

„NVIDIA și Intel Corporation au anunțat astăzi o colaborare pentru a dezvolta împreună mai multe generații de produse personalizate pentru centre de date și PC-uri, produse care accelerează aplicațiile și fluxurile de lucru în piețele enterprise și consumer.

Companiile se vor concentra pe conectarea fără probleme a arhitecturilor NVIDIA și Intel, folosind NVIDIA NVLink și integrând punctele forte ale computing-ului AI de la NVIDIA cu tehnologiile de vârf (CPU) ale Intel și ecosistemul x86, pentru a oferi clienților soluții de ultimă generație.

Pentru centrele de date, Intel va construi procesoare x86 personalizate pentru NVIDIA, produse pe care compania le va integra în platformele sale de infrastructură AI și le va oferi pe piață.

Pentru „personal computing”, Intel va construi și va lansa pe piață cip-uri integrate (System-on-chip – SoC) x86 care integrează cipuri grafice NVIDIA RTX. Noile SoC-uri x86 RTX vor alimenta o gamă largă de PC-uri care necesită integrarea CPU-urilor și GPU-urilor de clasă mondială”.

Sursa foto: Dreamstime.com