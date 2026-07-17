Creștere masivă a prețului gazelor. Care e situația în România

Prețul gazelor la bursa de la Amsterdam, de referință pentru piața europeană, a depășit vineri 56 de euro pe MWh, față de 41 de euro pe MWh la începutul lunii februarie. E o creștere cu peste 36% de la începutul lunii.

Specialiștii au un avertisment pentru Europa.

Vineri dimineață, cotațiile gazelor TTF la bursa din Olanda ajunseseră la 56,14 euro pe MWh, potrivit datelor platformei Trending Economics, analizate de HotNews.

Prețurile au fost în creștere continuă de la începutul lunii, când gazele se tranzacționau cu 41 de euro pe MWh.

Conflictul din Iran a perturbat grav fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitau aproximativ 20% din livrările mondiale de gaze naturale lichefiate (LNG), iar atacurile iraniene au eliminat 17% din capacitatea de export de LNG a Qatarului. Ca urmare, prețul gazelor în Europa a crescut cu peste 70% de la începutul războiului.

Unele state UE vor avea dificultăți în umplerea depozitelor de gaze pentru iarnă

În prezent, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 52%, însă ritmul de injectare este sub cel de anul trecut și sub media ultimilor zece ani pentru perioada de vară, ceea ce alimentează temerile că unele state vor avea dificultăți în refacerea rezervelor, scrie The Wall Street Journal.

„Europa este pe cale să intre în iarnă cu cea mai redusă rezervă de gaze de la criza energetică din 2022 încoace”, a declarat Natasha Fielding, director pentru prețurile gazelor și LNG la Argus.

România are vineri un grad de umplere a depozitelor de gaze pentru iarnă de 54%, puțin mai mare decât media UE, arată datele analizate de HotNews.

De ce sunt importante depozitele de gaze

Nivelul stocurilor este atent monitorizat deoarece rezervele sunt esențiale pentru acoperirea cererii de încălzire din timpul iernii și pentru protejarea împotriva unor eventuale întreruperi ale aprovizionării.

În acest context, Uniunea Europeană a relaxat regulile privind stocarea, permițând statelor membre să urmărească atingerea unui nivel de cel puțin 80% din capacitate până la începutul lunii noiembrie, în condiții dificile de piață, în locul țintei standard de 90%.

Europa a depășit deja jumătatea sezonului de reumplere a depozitelor, care se desfășoară între 1 aprilie și 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că mai sunt aproximativ trei luni și jumătate pentru refacerea stocurilor.

Cea mai mare incertitudine pentru piața mondială a LNG rămâne viteza cu care Qatarul își va putea relua exporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Chiar înainte de cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran, piața estima că țara va avea nevoie de câteva săptămâni pentru reluarea producției și a livrărilor, fără a lua în calcul eventualele capacități afectate.

Prețul petrolului a depășit 85 de dolari pe baril

Prețul petrolului este și el în creștere, depășind 85 de dolari pe baril, față de aproape 70 de dolari la începutul lunii.

Prețurile petrolului se îndreptau, în primele ore ale zilei de vineri, către un avans săptămânal de 12%, cea mai mare creștere într-o singură săptămână din luna aprilie, pe fondul reizbucnirii tensiunilor din Orientul Mijlociu, scrie publicația OilPrice.com.

În tranzacțiile de vineri, prețul petrolului înregistra creșteri de aproximativ 1%, după ce armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, pentru a șasea noapte consecutiv.

Petrolul Brent se tranzacționa în creștere cu 1%, la 85,06 dolari pe baril, iar WTI, referința americană, avansa cu 1,2%, până la 79,88 dolari pe baril.

La începutul acestei săptămâni, contractele futures pentru Brent au depășit pragul de 86 de dolari pe baril, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.