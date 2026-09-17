Prețul motorinei a crescut pentru a treia zi la rând și se apropie de un nou prag
Prețul motorinei a fost majorat din nou joi, pentru a treia zi la rând, în benzinăriile marilor lanțuri de distribuție a carburanților, scrie Economica.net.
Prețul motorinei a crescut în stațiile Petrom cu 10 bani pe litru, iar în stațiile OMV creșterea a fost de 9 bani pe litru. La Rompetrol, prețul motorinei a crescut cu 9 bani pe litru, în benzinăriile MOL majorarea a fost de 13 bani pe litru, iar Lukoil a crescut prețurile la motorină cu 4 bani pe litru. În benzinăriile SOCAR, prețul motorinei a crescut cu 10 bani pe litru, conform Economica.
Cât costă motorina astăzi, 17 septembrie:
- Petrom: 10,73 lei
- OMV: 10,79 lei
- Rompetrol: 10,75 lei
- MOL: 10,74 lei
- Lukoil: 10,76 lei
- SOCAR: 10,69 lei