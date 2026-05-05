Prețul motorinei și cel al benzinei tocmai a crescut la pompe
Cea mai mare rețea de benzinării din România, Petrom, a majorat prețurile la pompă, scrie Economica.
Prețul benzinei standard a crescut cu 5 bani, iar cel al motorinei standard cu 10 bani. Astfel, litrul de benzină standard costă 9,12 lei/litru, în timp ce al motorinei costă 9,83 lei.
Cât costă benzina standard la celelalte stații:
SOCAR: 9,09 lei
Rompetrol: 9,12 lei
MOL: 9,12 lei
Lukoil: 9,12 lei
OMV: 9,22 lei
Cât costă motorina standard la celelalte stații:
Rompetrol: 9,82 lei
MOL: 9,82 lei
Lukoil: 9,94 lei
OMV: 9,92 lei
SOCAR: 9,79 lei