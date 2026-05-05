Prețul motorinei și cel al benzinei tocmai a crescut la pompe

Cea mai mare rețea de benzinării din România, Petrom, a majorat prețurile la pompă, scrie Economica.

Prețul benzinei standard a crescut cu 5 bani, iar cel al motorinei standard cu 10 bani. Astfel, litrul de benzină standard costă 9,12 lei/litru, în timp ce al motorinei costă 9,83 lei.

Cât costă benzina standard la celelalte stații:

SOCAR: 9,09 lei

Rompetrol: 9,12 lei

MOL: 9,12 lei

Lukoil: 9,12 lei

OMV: 9,22 lei

Cât costă motorina standard la celelalte stații:

Rompetrol: 9,82 lei

MOL: 9,82 lei

Lukoil: 9,94 lei

OMV: 9,92 lei

SOCAR: 9,79 lei