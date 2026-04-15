Prețul motorinei tocmai a scăzut puternic la mai multe rețele de benzinării

Trei lanțuri de benzinării au ieftinit miercuri prețurile pentru litrul de motorină, informează site-ul Economica, cel care monitorizează constant evoluția acestora.

Astfel, benzinăriile Rompetrol au scăzut prețul litrului de motorină cu 35 de bani, până la 9.67 lei.

Aceeași reducere de 35 de bani/litru a fost aplicată și de benzinăriile MOL, tot până la 9.67 lei/litru.

La benzinăriile SOCOR, prețul pe litru la motorina standard a scăzut la 9.69 lei/litru.

Miercuri la prânz, potrivit aplicației Monitorul prețurilor, litrul de motorină standard la stațiile Petrom din București costa 9.58 lei/litru, în timp ce la stațiile OMV acesta se vindea cu 9.67 lei/litru.

Cea mai ieftină motorină premium era la Rompetrol

Motorina premium costa 10.27 lei/litru la Rompetrol, 10.35 lei/litru la pompele Petrom, 10.49 lei/litru la stațiile OMV, 10.54 lei/litru la benzinăriile MOL, 10.45 lei/litru la Lukoil.

Litrul de benzină standard la Petrom costa 8.72 lei, la OMV era 8.83 lei, iar la benzinăriile MOL era 9.1 lei.