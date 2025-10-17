Prețul Ozempic, care conține cea mai cunoscută substanță pentru slăbit, va fi „mult mai mic”. Anunțul a fost făcut chiar de la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că prețul celui mai bine vândut medicament pentru slăbit al companiei farmaceutice Novo Nordisk va fi redus și că negocierile privind modificările în privința prețului vor fi rapide, informează Reuters.

Trump a făcut acest anunț în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă pe tema tratamentelor de fertilitate și a prețurilor medicamentelor. Reporterii i-au cerut să identifice numele medicamentului despre care a spus mai devreme, în cadrul evenimentului, că va fi mai ieftin.

„Mă refeream la Ozempic sau la – medicamentul pentru slăbit? (…) Prețul lor va fi mult mai mic”, a spus liderul american.

Novo Nordisk comercializează medicamentul Ozempic pentru tratarea diabetului, în timp ce medicamentul Wegovy este aprobat pentru slăbit. Ambele produse farmaceutice conțin același ingredient activ, semaglutida.

Novo, compania din Danemarca ce este lider mondial în producția de insulină și de medicamente pentru tratarea diabetului, nu a fost disponibilă imediat pentru a transmite un punct de vedere referitor la declarațiile președintelui Trump, notează Reuters.

Trump a afirmat anterior că, potrivit planurilor administrației sale, prețul medicamentului va fi redus de la 1.300 de dolari la 150 de dolari. Ozempic are un preț de listă de aproximativ 1.000 de dolari pentru o lună de tratament, dar este vândut direct de Novo clienților care plătesc în numerar la prețul de 499 de dolari pe lună.

În cadrul aceluiași eveniment de la Casa Albă, dr. Mehmet Oz, care conduce Centrul pentru Serviciile Medicare și Medicaid, a declarat că agenția nu a finalizat încă negocierile privind prețul medicamentelor GLP-1, care sunt utilizate pentru tratarea diabetului și a obezității.

Ozempic de la Novo este unul dintre medicamentele pe care agenția americană le-a ales pentru purtarea de negocieri în privința prețului.