Prețul petrolului crește din nou, în ciuda anunțului lui Trump despre „distrugerea completă” a insulei strategice Kharg

Un alt weekend marcat de violențe a amplificat îngrijorările piețelor globale cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americane asupra unui hub petrolier vital, scrie luni The Guardian.

Prețurile petrolului au crescut din nou, la începutul acestei săptămâni, pe fondul temerilor tot mai mari legate de aprovizionare, după ce SUA au lovit hubul petrolier crucial de pe Insula Kharg a Iranului, iar președintele american Donald Trump a cerut aliaților să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Petrolul Brent, etalonul internațional, a crescut cu 1,8%, ajungând la 104,98 dolari pe baril în timpul tranzacțiilor de luni dimineață.

Noul weekend marcat de violențe în Orientul Mijlociu a amplificat îngrijorările legate de conflict și de ramificațiile acestuia asupra piețelor energetice globale.

Președintele american a afirmat sâmbătă că atacurile americane au „distrus complet” cea mai mare parte a insulei Kharg, declarând pentru NBC News că armata SUA ar putea lovi zona „de încă câteva ori, doar de dragul distracției”.

Kharg, o insulă de corali lungă de opt kilometri din Golful Persic, situată la aproximativ 26 de kilometri de partea continentală, este un nod de procesare cheie pentru Iran, prin care trec de obicei 90% din exporturile de petrol ale țării.

Trump a afirmat pe rețelele de socializare că a evitat să lovească infrastructura petrolieră și energetică de pe insulă „din motive de decență” și că au fost lovite toate țintele militare.

Dar decizia de a lovi insula Kharg, care a fost în mare parte lăsată neatinsă de operațiunea americano-israeliană în primele două săptămâni ale bombardamentelor comune, nu a calmat temerile care zguduie piețele globale.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi navigabile din lume, prin care trece de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea internațională cu petrol, a fost practic închisă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Trump a afirmat în acest weekend că „multe țări” vor trimite nave pentru a contribui la redeschiderea strâmtorii. El nu a precizat care sunt țările care ar urma să facă acest lucru, dar a îndemnat public anumiți aliați ai SUA – Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie – precum și China să se alăture unui „efort comun” pentru protejarea navelor care trec prin strâmtoare de atacurile iraniene.

Răspunsul a fost extrem de rezervat. Ministerul de Externe al Coreei de Sud a declarat că „analizează diverse măsuri din multiple perspective” pentru a contribui la securizarea rutelor de transport ale energiei. Miniștrii britanici elaborează planuri pentru a trimite drone de dragare a minelor în strâmtoare, pe fondul îngrijorărilor că respectarea cererii lui Trump de a trimite nave ar putea agrava criza.

Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril săptămâna trecută pentru prima dată după invazia rusă din Ucraina, în urmă cu patru ani, pe măsură ce SUA și Israelul au declanșat o creștere a pieței care a dus la creșterea costurilor combustibilului în întreaga lume – și a propulsat acțiunile marilor companii petroliere la niveluri record.

Frustrarea s-a acutizat în ultimele zile, pe măsură ce costurile combustibilului au continuat să crească în întreaga lume. Prețul mediu al combustibilului în SUA a atins 3,70 dolari pe galon duminică, potrivit AAA, în creștere cu 62 de cenți față de nivelul de acum o lună.

„Nu-mi pasă deloc de Iran. Nu vreau să plătesc mai mult pe benzină”, a declarat Kevin Dass, tatăl a doi copii care lucrează parțial, pentru The Guardian, la Detroit săptămâna trecută, după ce a plătit 3,49 dolari pe galon pentru a-și alimenta mașina.

Trump, la rândul său, a încercat să minimalizeze riscul ca prețurile la combustibil să rămână ridicate pentru o perioadă îndelungată. „Cred că vor scădea sub nivelul anterior”, a spus liderul american pentru NBC.

„Există atât de mult petrol, atât de mult gaz – există atât de mult acolo”, a adăugat Trump. „Dar știți, este puțin blocat. Va fi deblocat foarte curând.”

Țările din Asia s-au străduit să facă față crizei energetice, de la subvenții pentru combustibil în Thailanda până la raționalizare în Bangladesh.

Prețurile en gros ale gazelor naturale au crescut în Europa luni dimineață, pe măsură ce conflictul a continuat să perturbe exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) din regiune. Contractul de referință pentru luna următoare, din Olanda, a crescut cu 1,82 euro, ajungând la 51,94 euro pe megawatt-oră.

Piețele bursiere din Europa au înregistrat evoluții mixte, indicele FTSE 100 înregistrând o creștere marginală, în timp ce bursele din Franța, Germania, Spania și Italia au scăzut cu mai puțin de 1%.