Prețul petrolului, peste pragul de 100 de dolari „pentru cea mai mare parte din restul anului”. Avertisment din industrie

Analiza făcută de banca de investiții JP Morgan „sugerează acum” că prețurile globale ale petrolului vor rămâne peste pragul de 100 de dolari în cea mai mare parte a anului chiar și în scenariul în care Strâmtoarea Ormuz ar fi redeschisă de luna viitoare, conform unei note de luni, a scris BBC.

Strâmtoarea Ormuz, prin care pe timp de pace treceau o cincime din transporturile globale de petrol și gaze, a fost paralizată de războiul dintre SUA și Iran, astfel că prețurile au crescut vertiginos pe piețele globale, aducând profituri suplimentare companiilor majore din sector.

Într-o notă de luni, JP Morgan a spus că analiza sa „sugerează acum că prețurile petrolului ar trebui să rămână la puțin peste 100 dolari pentru cea mai mare parte din restul anului, cu o medie de 97 de dolari pentru anul 2026 în ansamblu”.

Banca avertizează că problemele legate de aprovizionare nu vor fi remediate rapid nici măcar în scenariul redeschiderii.

„Este esențial faptul că analiza nu indică o normalizare rapidă odată ce strâmtoarea se redeschide”, a adăugat JP Morgan, explicând că blocajul se va muta probabil de la „strâmtoarea în sine, la disponibilitatea petrolierelor, creșterea producției rafinăriilor și constrângeri logistice mai ample”.

Avertisment similar din industrie

Amin Nasser, șeful gigantului saudit Aramco, le-a spus luni investitorilor că șocul declanșat de război în sectorul energiei se va prelungi probabil în 2027, chiar dacă s-ar redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă Strâmtoarea Ormuz se deschide astăzi, tot va dura luni pentru piață să se reechilibreze, iar dacă deschiderea este amânată cu câteva săptămâni, atunci normalizarea va dura până în 2027”, a avertizat acesta.

Compania a anunțat, duminică, că încasările sale au crescut cu peste 25% în primele trei luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Conducta transnațională a gigantului energetic saudit „s-a dovedit a fi o arteră de aprovizionare critică” și a ajutat-o ​​să evite perturbările cauzate de războiul din Iran pentru transporturile maritime, a mai declarat Amin Nasser.

