Prevalența celor mai comune alergii alimentare la copii a scăzut drastic în SUA, arată un studiu. Medicii au o explicație clară

Prevalența alergiilor a scăzut cu 43% în cazul arahidelor și cu mai mult de o treime în cazul tuturor alimentelor, după ce recomandările medicale din SUA au fost actualizate în urmă cu un deceniu pentru a recomanda expunerea timpurie a celor mici la alergeni, potrivit unui nou studiu citat de New York Times și Financial Times.

Un studiu din SUA, realizat de o echipă de la Spitalul de Pediatrie din Philadelphia, a descoperit că alergiile alimentare la copii au scăzut drastic după o recomandare cheie a experților către părinți.

Timp de decenii, pe măsură ce rata alergiilor alimentare creștea, experții recomandau părinților să evite expunerea bebelușilor la alergenii obișnuiți.

Însă un studiu de referință din 2015 a descoperit că introducerea arahidelor în alimentația celor mici ar putea reduce cu peste 80% riscul acestora de a dezvolta o alergie.

În 2017, Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase a recomandat oficial această abordare la nivel național.

Noul studiu, publicat luni în revista Pediatrics, a constatat că rata alergiilor alimentare la copiii sub 3 ani a scăzut după punerea în aplicare a acestor recomandări, ajungând la 0,93% între 2017 și 2020, de la 1,46% între 2012 și 2015. Asta reprezintă o reducere de 36% a tuturor alergiilor alimentare, determinată în mare parte de o scădere de 43% a alergiilor la arahide.

„Modul în care o recomandare de sănătate publică poate schimba sănătatea copiilor”

Studiul nu a examinat ce au mâncat bebelușii, deci nu arată în mod clar că recomandările specialiștilor sunt cele care au cauzat scăderea prevalenței alergiilor, scrie New York Times.

De asemenea, studiul este un așa-numit studiu observațional bazat pe date preexistente, și nu un studiu randomizat controlat. Totuși, oamenii de știință au salutat rezultatele ca fiind semnificative, corelând rezultatele cu recomandările specialiștilor

„Toată lumea se întreba dacă aceste intervenții de sănătate publică au avut un impact asupra reducerii ratelor alergiilor alimentare în Statele Unite”, a declarat Stanislaw Gabryszewski, primul autor al studiului. „Acum avem date care sugerează că efectul se produce”, a spus el, citat de Financial Times.

„Vorbim despre prevenirea unui diagnostic potențial mortal, care poate schimba viața”, a observat și dr. Edith Bracho-Sanchez, pediatră la Columbia University Irving Medical Center din New York, care nu a participat la studiu.

„Acestea sunt date reale despre modul în care o recomandare de sănătate publică poate schimba sănătatea copiilor”, a spus ea pentru New York Times.

Antrenarea sistemului alimentar

Oamenii de știință nu înțeleg pe deplin ce cauzează alergiile alimentare. Cu toate acestea, ei au o imagine de ansamblu asupra modului în care s-ar putea dezvolta alergiile.

Alergenii întâlniți pentru prima dată prin piele — în special pielea ruptă sau inflamată — pot determina sistemul imunitar să îi confunde cu amenințări, a explicat dr. David Hill, alergolog pediatru la Spitalul de Copii din Philadelphia, care a condus studiul.

Dar când alergenii alimentari sunt introduși prin intestin, acest lucru poate dezvolta toleranță.

Recomandările lansate în SUA de organizațiile medicale în 2015 și extinse în 2017 propuneau expunerea timpurie la arahide a copiilor considerați a avea un risc moderat sau ridicat de a dezvolta o alergie.

Abordarea a fost extinsă în 2021, recomandând introducerea arahidelor, ouălor și a altor alergeni alimentari comuni în alimentația tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între patru și șase luni care nu aveau antecedente de reacții adverse.

Introducerea timpurie a celor nouă alimente alergene comune de câteva ori pe săptămână — cum ar fi o cantitate de unt de arahide de mărimea unui bob de mazăre sau o mică bucată de omletă, a spus dr. Bracho-Sanchez — poate ajuta la antrenarea sistemului imunitar al bebelușului.

Ce a presupus studiul

Noul studiu a urmărit 125.000 de copii din aproape 50 de cabinete pediatrice. Alergiile au fost determinate pe baza codurilor de diagnostic și a prescripțiilor de Epi-Pen din dosarele medicale electronice ale sugarilor.

Deoarece studiul a urmărit copiii doar până la vârsta de 3 ani, acesta nu a surprins ratele de alergie la copiii mai mari și nici dacă scăderea alergiilor continuă până la adolescență. Însă aproximativ două treimi dintre copiii cu alergii sunt diagnosticați până la vârsta de 3 ani, a spus dr. Zachary Rubin, alergolog pediatru în Illinois.

Experții spun că mai multe cercetări sunt necesare pentru a evalua impactul recomandărilor privind introducerea timpurie a alimentelor asupra ratei alergiilor alimentare.

Datele din Australia și Suedia, de exemplu, au arătat că modificările similare ale recomandărilor nu au fost corelate cu reducerea alergiilor alimentare, deși acest lucru poate fi explicat prin eșantioane mai mici și studii mai limitate, a spus dr. Rubin.