Prezent la București pentru summitul B9, președintele Finlandei nu a ratat să meargă la sală. Cu cine s-a antrenat

Alexander Stubb, președintele Finlandei, la sală, alături de Cătălina Sandu, responsabila de comunicare de la Ambasada Finlandei la București. FOTO: Embassy of Finland in Bucharest - Ambasada Finlandei la Bucureşti

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, prezent zilele acestea la București pentru Summitul B9 de la Cotroceni, nu a ratat să se ducă și la sala de sport, semnalează Ambasada Finlandei, în condițiile în care „antrenamentele intense fac parte din stilul său de viață”.

Într-o postare pe Facebook, Ambasada Finlandei la București scrie despre surpriza avută miercuri de o veche angajată româncă a reprezentanței diplomatice: „După 25 de ani de activitate la Ambasada Finlandei, colega noastră, Cătălina Sandu, a avut parte de o recompensă cu adevărat specială: un antrenament alături de președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb”.

Cătălina Sandu este responsabilă de comunicare și PR la Ambasada Finlandei. Conform propriei postări pe Facebook, a convenit cu Alexander Stubb „să ne antrenăm din nou și peste încă 25 de ani”.

Potrivit ambasadei, președintele Stubb, care este un pasionat de sport, practică și urmărește numeroase discipline sportive.

„De-a lungul timpului, a jucat hochei pe gheață, fotbal și handbal, iar în golf a ajuns până la nivelul echipei naționale. În prezent, practică ciclism, înot, alergări, schi și triathlon”, mai afirmă ambasada despre președintele finlandez, menționând că „antrenamentele intense fac parte din stilul său de viață, iar în 2025 a lansat și un program de activitate fizică destinat tinerilor recruți”.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, s-a numărat printre liderii de stat care au participat, miercuri, la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, un eveniment găzduit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, împreună cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. La summit au mai participat șeful NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și reprezentanți ai SUA, statelor scandinave și statelor din flancul estic al NATO.