Prezent la semnarea contractului pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, Emil Boc a avut un mesaj pentru Ilie Bolojan: „N-am stat nici noi cu mâinile în sân, domnule prim-ministru, nici noi”

Realizarea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj va aduce un plus semnificativ de calitate a vieţii pentru locuitorii României, în special pentru cei din Regiunea de Nord-Vest, a declarat primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Edilul a participat, alături de premierul interimar Ilie Bolojan şi de ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, la ceremonia de semnare a contractului pentru execuţia spitalului, scrie Agerpres.

„E o muncă de echipă a Guvernului şi care va aduce un plus de calitate a vieţii pentru cetăţenii din România şi în special pentru cei din Regiunea de Nord-Vest, de aceea vreau sincer să vă mulţumesc. În al doilea rând, mă bucur că tot din acest Palat al Victoriei, în 2011, pornea ideea Spitalului Regional de Urgenţă, alocând şapte hectare pe terenul unei unităţi militare, pentru a începe să gândim acest proiect. După care fiecare şi-a făcut datoria şi acum suntem la faza în care putem intra în teren să realizăm acest proiect de 2 miliarde de lei, 850 de paturi, de asemenea, foarte multe săli de ATI, tot ceea ce este necesar pentru a salva vieţi şi a avea un act medical de calitate”, a declarat Emil Boc.

Infrastructură rutieră pentru spital

Primarul a subliniat că autorităţile locale au lucrat în paralel la infrastructura necesară pentru a susţine viitorul spital.

„N-am stat cu mâinile în sân, domnule prim-ministru, nici noi, ne-am pregătit. Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată, în ambele sensuri, şi spre spitalul regional şi de la Spitalul Regional de Urgenţă spre Cluj pentru salvare şi transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Floreşti de la patru la şase benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu giraţie care să intre la Spitalul Regional de Urgenţă şi lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgenţă, tocmai ca în momentul în care şi spitalul şi partea de transport public să fie mult mai bine asigurate, inclusiv cu o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure încă o conectivitate la Spitalul Regional de Urgenţă”, a explicat Boc.

În final, edilul a făcut referire la strategia europeană „Right to Stay”, lansată recent la Bruxelles.

„Adică acel drept de care vorbeaţi, dumneavoastră, domnule ministru, dreptul de a alege să rămâi acasă. Dacă vrem ca românii să se întoarcă sau cei care sunt să nu mai plece sau dacă pleacă să plece cu bilet dus-întors, nu doar cu bilet dus, este să creăm condiţii de educaţie, de sănătate, de calitate a vieţii aici, la noi acasă. Ori acest spital exact asta face, oferind medicilor performanţi din şcolile româneşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Iuliu Haţieganu’ de la Cluj fiind una fanion, ca şi de altfel ‘Carol Davila’ şi celelalte din ţară, cu reuşite, medicii noştri vor avea unde să rămână acasă, pacienţii care vor veni la spital din întreaga regiune vor avea un act medical de calitate şi atunci poţi să spui da, merită să rămână acasă”, a mai afirmat Boc.