Prezența la alegerile din București a început să crească în ultimele ore. Diferența față de 2024 s-a micșorat după un fenomen surprinzător

Proces electoral pentru alegerea primarului general al capitalei la o secție de votare din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Între ora 16 și 17 în 2025 au votat 48.000 de oameni, cu 6.000 mai mulți decât în același interval orar din iunie 2024.

În ultimele ore numărul de votanți din Capitală a început să fie ușor mai mare decât în aceleași intervale de la alegerile locale din București de anul trecut în luna iunie.

Astfel, între 15.00 și 16.00 diferența dintre cele două rânduri de alegeri s-a mișcorat cu peste 4.000 de oameni, iar între 16.00 și 17.00 diferența s-a mișcorat cu aproape 6.000 de oameni.

Față de scurtinul din 2020, volumul de oameni prezenți la urne a rămas cam la fel în ultimele ore, păstrându-se o diferență similară.



Ora 15:00

Alegeri 2025: 347.712 (-51.873 – diferența față de 2024 / -37.947 diferența față de 2020)

Alegeri 2024: 399.585

Alegeri 2020: 385.659

Ora 16.00

Alegeri 2025: 393.876 (-47.316 / -37.822)

Alegeri 2024: 441.192

Alegeri 2020: 431.698

Ora 17.00

Alegeri 2025: 441.832 (-41.752 / – 36.300)

Alegeri 2024: 483.584

Alegeri 2020: 478.132

De altfel, pe datele centralizate pe Alegeri.HotNews.ro se poate vedea și curba de prezență pentru cele trei rânduri de alegeri comparate cum se apropie între ele pe ultimele intervale orare.