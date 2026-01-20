Prezență militară sporită în Groenlanda. Avioane NORAD urmează sa aterizeze în curând pe insulă, noi soldați danezi dislocați

Avioanele de vânătoare F-35 Lightning II ale Comandamentului Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) au identificat și interceptat avioane militare rusești Tu-95 și Su-35 deasupra Mării Bering, în largul coastei de vest a Alaskăi, pe 22 iulie 2025. Sursă foto: U.S. Dept. of Defense / AP / Profimedia

Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat luni că trimite aeronave militare la baza Pituffik a Forţelor Spaţiale ale Statelor Unite din nord-vestul Groenlandei, în contextul în care președintele SUA Donald Trump a reiterat interesul pentru achiziționarea insulei arctice, informează AFP și The Hill.

NORAD a declarat, într-un comunicat de presă publicat pe X, că aeronavele organizației militare comune SUA-Canada pentru monitorizarea și apărarea aerospațială care vor sosi în Groenlanda au rolul de a „sprijini diverse activități NORAD planificate de mult timp, bazându-se pe cooperarea durabilă în domeniul apărării dintre Statele Unite și Canada, precum și Regatul Danemarcei.

Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială, care joacă un rol strategic în detectarea intruziunilor aeriene, nu a dezvăluit tipul aeronavelor trimise.

Această desfășurare are loc într-un moment în care președintele american Donald Trump amenință să preia controlul asupra acestui vast teritoriu.

În ciuda opoziției aliaților europeni, Trump a anunțat că va impune taxe vamale de 10% asupra mărfurilor provenite din opt țări europene, ca parte a eforturilor sale de a achiziționa teritoriul autonom danez.

El a invocat decizia Comitetului Nobel norvegian de a nu-i acorda Premiul Nobel pentru Pace anul trecut ca motiv pentru care „nu mai simte obligația de a se gândi exclusiv la pace”.

Președintele SUA a declarat luni pentru NBC News că „nu comentează” cu privire la posibilitatea de a folosi forța pentru a intra în posesia Groenlandei.

Și Danemarca și-a întărit luni prezența militară pe insula arctică, potrivit presei locale, citată de Politico.



O „contribuție substanțială” a soldaților danezi de luptă era așteptată să sosească luni seara în Kangerlussuaq, locația principalului aeroport internațional din Groenlanda, potrivit postului de televiziune danez TV2.

Comandantul militar danez în Arctica, generalul-maior Søren Andersen, a declarat că aproximativ 100 de soldați danezi au ajuns deja în Nuuk, capitala Groenlandei, și un număr similar în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei.

Soldații vor participa la exercițiul de antrenament Arctic Endurance. Andersen a declarat săptămâna trecută că desfășurarea trupelor este o reacție la amenințările Rusiei și nu la Trump.

Republicanul Don Bacon, membru al Camerei Reprezentanților, camera inferioară a Congresului, general de brigadă în rezervă al Forțelor Aeriene, a declarat săptămâna trecută că ar lua în considerare punerea sub acuzare a lui Trump dacă SUA ar decide să invadeze Groenlanda.

Colegul său republican, Michael McCaul, a declarat duminică că o invazie militară a Groenlandei lansată de SUA ar însemna „război” cu NATO.