Prezentatoarea care și-a dat demisia de la toate cele 3 posturi de radio din România la care lucra. Unde va face de acum „one-woman show”

Prezentatoarea Maria Ciurea părăseşte Kiss FM, Magic FM şi Rock FM, după trei ani în care a lucrat în cadrul trustului la ştirile pentru cele trei posturi radio, informează marți Pagina de Media.

„N-a fost acum momentul să primesc emisiune sau să fac ceva al meu în acest trust, motiv pentru care am început să mă uit şi în alte părţi”, a explicat Maria Ciurea, pentru sursa citată.

Matinal de weekend, la Virgin Radio

Următoarea destinaţie profesională a Mariei Ciurea va fi Virgin Radio.

„Acolo este un trust foarte mare, adică (…) e un grup radio, n-am plecat doar de la Kiss FM, eu am dat ştiri pentru Kiss FM, Rock FM şi Magic FM. Ideea e că eu am intrat acolo printr-o practică organizată cu Facultatea de Jurnalism a Universităţii şi mi-am dorit în momentul acela să fac ştiri. Doar că acolo sunt unii dintre cei mai buni oameni de radio din ţară şi în aştia trei ani şi ceva cât am fost şi am dat ştiri, am putut să le pun întrebări şi despre alte lucruri”, a explicat jurnalista, într-un interviu acordat Pagina de Media.

„Am întrebat şi am încercat şi am avut parte de multe oportunităţi acolo, dar n-a fost acum momentul să primesc emisiune sau să fac ceva al meu în acest trust, motiv pentru care am început să mă uit şi în alte părţi. Şi am primit o oportunitate să fac un matinal de weekend la Virgin şi de asta mi-am dat demisia. Am zis că e momentul să-mi iau zborul şi să renunţ la locul ăsta care mi-a făcut casă în ultimii trei ani”, a mai spus Maria Ciurea.

„O să fie one-woman show”

Maria Ciurea. FOTO: Facebook.com

De asemenea, ea a precizat la Virgin Radio a primit un matinal the weekend.

„Chiar weekendul ăsta, 29-30 august. Acolo o să am emisiunea mea, o să fie one-woman show, o să ne distrăm, o să avem invitaţi, o să vin cu multe rubrici”, a adăugat jurnalista.

„Mi-aş dori foarte tare, acum că directorul de programe de la Virgin, Cristi Stanciu, mi-a dat şansa asta, să-mi susţină şi nebuniile de a include poate artişti dintre trapul românesc, care sunt mai puţin primiţi în radio sau din rock-ul alternativ, care poate nu sunt primiţi aşa de uşor în alte radio-uri. Adică aş vrea să mă duc şi în zonele astea”, a mai spus Maria Ciurea.

Conform jurnalistei, noua emisiune de la Virgin Radio va fi difuzată între orele 8:00-12:00, în fiecare sâmbătă şi duminică.

Studio de radio. Imagine ilustrativă. FOTO: © Andrei Diachenko | Dreamstime.com