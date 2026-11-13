Prietenia, o poveste de dragoste. Cum am renunțat la filosoful Montaigne pentru Heidi, fetița munților

În ediția de duminică, 15 noiembrie, a newsletter-ului HotBooks citim despre o prietenie veche de 4000 de ani și vedem ce ne mai spune azi, aflăm că există coach de prietenie între femei și explorăm câteva pagini în care loialitatea și resentimentul nu pot fi despărțite. Dacă vrei să citești această ediție și să primești newsletter-ul direct în inbox, de două ori pe lună, abonează-te aici:

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Nu știu cât de fericiți sunteți voi în prieteniile voastre, dar eu, dacă mă uit sincer la ale mele, m-aș descrie la fel ca autoarea cărții care a făcut valuri la noi în birou: ,,autoritară și pretențioasă, vulnerabilă și nesigură. Am fost o «fată rea», dar și o pradă ușoară, un cameleon și o atotștiutoare.” Dacă prietenia e un mușchi, și el se antrenează, e timpul să căutăm un pic de inspirație: Ce cărți despre prietenie ne pot îmbogăți experiența? Sunt diferite prieteniile între femei de cele între bărbați? Toate prieteniile au și o zonă întunecată? Care este opusul prieteniei: invidia sau însingurarea? Și ce ficțiuni sau non-ficțiuni ne pot da o nouă perspectivă în relațiile noastre?

Mi se pare că fiecare prietenie are limbajul ei, un dialect criptat, plin de scurtături, glumițe și emoticoane, dar în același timp nu avem un limbaj suficient de generos pentru prietenie în general. Nici pentru tipurile de prieteni, nici pentru etapele ei, deși poate că asta ne-ar ajuta să-i acordăm mai multă importanță înainte să înceapă să doară. E drept că intimitatea înseamnă, uneori, invenția unei limbi comune, iar alteori o mare economie de limbaj, dar cred că trebuie să cartografiem mai curajos experiența.

Cum era descrisă prietenia acum 4000 de ani? Vă invit să răsfoim cea mai veche epopee etichetată ca fiind ,,despre prietenie”, adică povestea lui Ghilgameș și a lui Enkidu, și să-i luăm pulsul pentru cititorii de azi. Apoi, haideți să studiem tipare, limbaj și nuanțe în „Prietena mea genială”, romanul Elenei Ferrante, și să-l trecem prin filtrul unui coach de prietenie: Danielle Bayard Jackson, autoarea cărții ,,Prietenie la bine și la greu”. În final, am ezitat mult între Răzvan Petrescu și Javier Cercas și l-am ales pe primul, la fel între Heidi și Montaigne. Mi-am întrebat și prietenii care e cartea lor preferată pe temă, iar asta s-a soldat cu niște conversații din care îmi iau libertatea să menționez niște frânturi. Ca în prieteniile pe care mi le doresc, sper ca lista scurtă să fie mai degrabă autentică decât interesantă, mai mult exploratorie decât hotărâtă să placă. O găsiți în newsletter-ul de duminică, 15 noiembrie!