Prim-ministrul Ungariei Péter Magyar a intervenit pentru a tempera accelerarea aderării Ucrainei la UE

„La inițiativa mea, o clauză referitoare la accelerarea procesului de aderare a fost eliminată din text în ultimul moment. Nu a fost ușor”, a anunțat premierul.

Concluziile reuniunii liderilor UE din 18 iunie au fost diluate, la insistența prim-ministrului ungar Péter Magyar, pentru a atenua caracterul urgent al accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE, scrie Kyiv Independent.

Cu trei zile înainte, UE a deschis primul dintre cele șase așa-numite „clustere de extindere” pentru Ucraina și Republica Moldova, liste de sarcini pe care acestea trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre ale Uniunii.

Se preconiza că celelalte cinci grupuri vor fi deschise cel târziu în iulie.

Proiectul de concluzii pentru summitul liderilor UE, consultat de Kyiv Independent, preciza că Consiliul European „așteaptă cu interes deschiderea celorlalte grupuri cât mai curând posibil, în conformitate cu abordarea bazată pe merite”.

Din concluziile finale convenite în seara zilei de 18 iunie a fost eliminată formularea „cât mai curând posibil”.

Magyar a și postat pe Twitter pe această temă.

„La inițiativa mea, o clauză referitoare la accelerarea procesului de aderare a fost eliminată din text în ultimul moment. Nu a fost ușor”, a scris el, după ce liderii și-au încheiat reuniunea târziu în seara zilei de 18 iunie.

Doi diplomați ai UE au confirmat separat pentru Kyiv Independent că Magyar a insistat pentru această modificare, care, deși minoră, poate avea implicații majore.

Unul dintre ei a declarat că prim-ministrul lor îi informase că Budapesta dorea să sublinieze faptul că Ucraina va trebui să adopte toate normele și că Kievul nu va putea să ocolească regulile.

Magyar a prezentat acest lucru ca un exemplu al modului în care el poate reprezenta Ungaria mai bine la nivel european decât predecesorul său, Viktor Orbán.

„Așa se poate proceda, dacă cineva nu vine doar să răstoarne mesele și să semene teamă, ci se străduiește să găsească un compromis”, a spus Magyar.

Magyar sugerase anterior că vede aderarea Ucrainei la UE abia peste 10-15 ani, un orizont de timp mult mai îndepărtat decât majoritatea termenelor avansate de Ucraina și aliații săi europeni.

Volodimir Zelenski a părăsit mai devreme reuniunea liderilor UE din 18 iunie, după care le-a spus jurnaliștilor că „partenerii sunt minunați, sunt prietenii noștri, vom deschide toate clusterele, sunt sigur de asta. Merităm acest lucru și nu vom renunța”.