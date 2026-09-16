Prima condiție pentru anticipate este îndeplinită, spune un fost președinte al CCR. Când ar putea avea loc alegerile

Recentele izbucniri din Piața Victoriei, o exprimare a tensiunii evidente din societate, au readus în discuție nevoia deblocării crizei politice. „Dacă vezi că nu se poate, că nu poți să formezi un guvern, pentru că orice încercare ar eșua, nu are rost să o mai întindem”, ci să facem alegeri anticipate, spune într-un dialog cu HotNews fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.

Alegerile anticipate sunt un exercițiu democratic și o soluție pentru a ieși dintr-o criză politică, crede Zegrean. Organizarea lor va dura. Dacă privim termenul avansat de Zegrean,probabil că realist vorbim despre începutul anului viitor.

Augustin Zegrean afirmă că o primă condiție pentru declanșarea alegerilor înainte de termen a fost îndeplinită, iar președintele trebuie să facă următorul pas.

Constituția prevede la articolul 89 că, „după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”

Fostul judecător constituțional spune că au trecut cele 60 de zile prevăzute de Constituție de la prima solicitare de învestire picată în Parlament, respectiv respingerea cabinetului Adrian Veștea. Astfel, pentru a fi întrunite condițiile de declansare a anticipatelor ar fi nevoie ca o a doua propunere de premier să fie respinsă de Parlament, explică Zegrean. Cum argumentează el.

Augustin Zegrean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Dacă nu se poate, nu mai are rost să o mai întindem”

HotNews: Domnule Zegrean, vedem și dinspre Cotroceni, și dinspre partide, că este adusă din nou în discuție varianta anticipatelor. Ce înseamnă, din punct de vedere constituțional, această soluție?

Augustin Zegrean: Este un exercițiu democratic. Trebuie să ne obișnuim și cu ideea asta. Vedeți că Bulgaria, în ultimii ani, a avut de patru ori alegeri anticipate. Și mai sunt țări care practică. Dacă vezi că nu se poate, că nu poți să formezi un guvern, pentru că orice încercare ar eșua, nu are rost să o mai întindem. Dizolvi Parlamentul și facem anticipate – asta este o variantă.

Însă, dacă președintele ar vrea să facă alegeri anticipate, trebuie să propună un prim-ministru, candidatul acela să fie din nou respins de Parlament și atunci ar dizolva Parlamentul, ar trebui să aibă niște discuții preliminare cu președinții Camerelor și cu șefii grupurilor parlamentare. După care președintele poate decide dizolvarea Parlamentului – numai el poate să facă asta și nimeni nu-l poate opri, la fel cum nici nu-l poate împinge să o facă. După aceea, în termen de maxim 90 de zile, se organizează alegeri anticipate.

Acum, președintele încă nu poate să înceapă procedura pentru alegeri anticipate, pentru că nu are decât o singură propunere respinsă.

– Dar termenul de 60 de zile de la votul pentru Adrian Veștea…

– Termenul de 60 de zile de la învestirea eșuată a lui Adrian Veștea a trecut de mult timp. Deci acum, dacă președintele numește o persoană care să formeze guvernul și această persoană nu trece guvernul prin Parlament, a doua zi președintele poate să înceapă procedura de dizolvare a Parlamentului – care nu trebuie să dureze mult, acolo nu are ce să dureze, nu sunt termene stabilite.

„Termenele se pot scurta”

– Există un termen minim în care pot fi organizate anticipatele după o dizolvare a parlamentului?

– Nu există un termen minim.

– Și atunci scrutinul poate fi organizat și în trei zile de la dizolvare?

– Chiar în trei zile, nu, pentru că sunt niște termene, sunt niște reguli electorale care trebuie respectate (n.r. stabilirea calendarului, depunerea candidaturilor, campania electorală, etc.). Dar se pot scurta termenele și se poate face și mai repede. Însă, nu vor organiza anticipate înainte de 90 de zile, pentru că îi cunoaștem pe politicieni – li se pare că dacă ar fi avut o zi în plus de campanie, știau mai mult.

„Organizarea anticipatelor ar face parte din treburile curente ale țării”

– Guvernul demis poate organiza alegerile?

– Data alegerilor o stabilește Guvernul. Acum, noi avem situația asta nenorocită, că guvernul este demis. Și spune în lege că ei pot să asigure conducerea doar în treburi curente ale țării. Organizarea anticipatelor ar face parte din treburile curente ale țării, pentru că țara nu ar mai avea Parlament și Guvernul ar trebui să organizeze, de urgență, alegeri.