Prima convorbire între Ilie Bolojan și Peter Magyar. Noul șef al guvernului ungar, invitat la București

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria. Bolojan l-a felicitat, în numele guvernului român și al său persoanl, pentru succesul electoral.

„În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei”, se spune într-un comunicat de la Palatul Victoria.

„Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale”, precizează sursa citată.

La finalul discuțiilor, Ilie Bolojan l-a invitat pe viitorul premier al Ungariei să facă o vizită oficială la București.

Péter Magyar s-a întâlnit miercuri cu președintele țării, Tamas Sulyok, la Palatul Prezidențial și a folosit ocazia pentru a afirma din nou că Sulyok trebuie să plece din funcție imediat după „formarea noului guvern”.

Magyar a câștigat alegerile de duminică, 12 aprilie, și va forma un guvern, după 16 ani de guvernare Fidesz, partidul lui Viktor Orbán.