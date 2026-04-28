Prima demisie din PSD după anunțul colaborării cu AUR: „Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”

Senatoarea Victoria Stoiciu a anunțat marți că a decis să demisioneze din PSD. Decizia vine după anunțul PSD privind colaborarea cu AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris senatoarea de Vaslui Victoria Stoiciu.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală”, a continuat senatoarea.

„Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, adăugat ea.

Anunțul Victoriei Stoiciu vine la o zi după ce PSD a anunțat că a inițiat alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-o scurtă reacție după anunțul demisiei, Stoiciu a declarat că deocamdată va continua ca independentă.

„Nu stiu, deocamdata o sa fiu independentă, nu mă asteptam la așa ceva nici eu”, a spus senatoarea pentru HotNews.

În mesajul de marți de pe Facebook, Stoiciu a făcut un apel la istorie.

„Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a spus ea.

„De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete”, a adăugat senatoarea.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece”, a mai spus Stoiciu.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a mai spus ea.

Cine este Victoria Stoiciu

Victoria Stoiciu a fost aleasă în Senatul României, din partea PSD, la scrutinul din 2024, într-o circumscripție din Vaslui.

Anterior, ea a fost consiliera premierului Marcel Ciolacu și vicepreședintă a PSD pentru relaţia cu ONG-urile şi dialog civic.

Înainte de a intra în politică, a fost directoare de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România, o organizație de orientare social-democrată.

În mai 2025, Stoiciu a votat împotriva propunerii ca PSD să nu susțină niciun candidat la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se întâlneau Nicușosr Dan și George Simion.

„Am votat astăzi, în cadrul Comitetului Politic Național al PSD împotriva propunerii de a nu susține niciun candidat în turul doi al alegerilor prezidențiale. Am fost în minoritate. Cred, în continuare, că în astfel de momente nu e loc de echivoc sau ezitare. Traiectoria pro-europeană a României și implicit Nicușor Dan au nevoie de o susținere ferma”, a scris ea pe Facebook la momentul respectiv.