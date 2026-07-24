Prima demisie în Guvernul de la Chișinău, la trei zile de la învestire. Un ministru pleacă după scandalul privind legătura cu partidul lui Plahotniuc

Guvernul condus de Vasile Tofan are deja prima demisie, la doar trei zile de la învestire care a avut loc pe 22 iulie. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteața, și-a depus mandatul în urma scandalului provocat de informațiile privind apartenența sa la fostul Partid Democrat din Moldova (PDM), formațiune condusă de oligarhul Vlad Plahotniuc în perioada 2016-2019. Anunțul despre demisia lui Musteața a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a precizat că a acceptat demisia ministrului.

„Radu Musteața, Ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”, a scris Tofan pe Facebook.

Radu Musteața și-a explicat decizia într-o postare pe rețelele sociale, susținând că a demisionat ca să nu afecteze activitatea Executivului.

„Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul. Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare”, a scris deja fostul ministru. El a insistat că acuzațiile apărute în ultimele zile sunt nefondate.

De la negarea apartenenței la PDM la demisie, în mai puțin de 48 de ore

Demisia lui Radu Musteața a venit după o serie de încercări a explica informațiile despre trecutul său politic. Mai exact, scandalul a izbucnit imediat după învestirea noului Guvern.

În prima zi de mandat, în spațiul public au apărut fotografii în care Radu Musteața apare la evenimente ale fostului Partid Democrat din Moldova, alături de mai mulți exponenți ai formațiunii. Întrebat despre imagini, ministrul a negat categoric că ar fi fost membru PDM și a calificat informațiile drept „falsuri și aberații”. Totodată, el a declarat că își va da demisia dacă se va demonstra contrariul.

A doua zi, însă, PSDE, formațiunea succesoare a fostului PDM, a prezentat o versiune diferită. Secretarul general al PSDE, Iurie Cazacu, a declarat că Radu Musteața a fost membru al Partidului Democrat în organizația teritorială Ciocana și că există imagini în care acesta primește carnetul de partid și participă la ședințe ale formațiunii. În urma acestor declarații, Musteața a revenit cu explicații într-o nouă postare pe Facebook.

„Adevărul este că nu am fost niciodată membru PD. Cât Nae-Simion Pleșca era deputat PLDM am mers la ședințele organizate cu susținătorii. Când Nae Simion Pleșca a trecut la PD a insistat să mai merg la 2-3 discuții cu cetățenii, unde erau și activiști PD. Am mers la câteva în virtutea interacțiunilor trecute. Nu am aderat la PD și nu am susținut PD”, a precizat atunci Musteața.

Deja fostul ministru a oferit explicații și pentru fotografia în care apare alături de fostul deputat democrat Veaceslav Nedelea.

„Eram directorul I.P. “Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”, iar deputatul Nedelea a solicitat o întâlnire cu colectivul în contextul vizitelor efectuate de deputați în întreprinderi. (…) Încă o dată, nu am colaborat cu PD acum opt ani și nici după, nu am fost parte din PD”, a mai scris Musteața, pe 23 iulie.

Reacția liderului Partidului Acțiune și Solidaritate

Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunea care și-a asumat politic votul pentru noul Guvern, a venit în aceasta dimineață cu o reacție.

„Sincer, îl cred că nu a făcut parte dintr-un partid sau altul. A face parte dintr-un partid sau altul e ceva firesc și e decizie asumată din fiecare în parte. Că unii uneori pleacă sau se distanțează de aceste partide, la fel e firesc. E decizia dânsului. Aș fi preferat să rămână în această ipostază”, a declarat Igor Grosu, la solicitarea jurnaliștilor.

Cine este Radu Musteață

Radu Musteața este specialist în domeniul siguranței alimentare și are o carieră construită aproape exclusiv în administrația publică. Este licențiat în Tehnologie chimică și biotehnologii și are un master în Chimia ecologică și protecția mediului, ambele obținute la Universitatea de Stat din Moldova.

De-a lungul carierei, a participat la mai multe programe de instruire și stagii internaționale dedicate siguranței alimentare, evaluării riscurilor și controlului produselor ecologice, organizate în state precum Cehia, Lituania, Japonia, România, Belgia, Italia și Ungaria, cu sprijinul Comisiei Europene, EFSA, FAO, OMS și JICA.

În 2018 a condus Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară”, după care a ocupat funcția de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În octombrie 2021 a fost numit director general al ANSA, funcție pe care a exercitat-o până la desemnarea sa în noul Cabinet condus de Vasile Tofan. La 22 iulie a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Trei zile mai târziu și-a încheiat mandatul, devenind astfel primul membru al Guvernului Tofan care părăsește Executivul și unul dintre miniștrii cu cel mai scurt mandat din ultimii ani în Republica Moldova.