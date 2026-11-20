Taxe locale reduse la jumătate pentru următorii cinci ani și 4 miliarde de lei pentru localitățile care aleg să se unească, sunt măsurile pregătite de Guvern pentru a încuraja comasarea în procesul de reorganizare administrativ-teritorială.

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește regulile pentru comasarea voluntară. Aceasta se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, prioritate având cele cu cel mult 1.500 de locuitori.

În România sunt 429 de localități care au până la 1.500 de locuitori. Împreună, acestea însumează 479.290 de locuitori.

Proiectul nu se aplică reorganizării județelor.

Câte posturi de aleși locali ar dispărea dacă reforma merge mai departe.

„Este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă, care are un obiectiv final foarte clar: să aducem administraţia României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028”, a declarat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Regulile pentru comasarea localităților

Potrivit proiectului de OUG, localitățile care aplică pentru comasarea voluntară trebuie obligatoriu să fie învecinate, astfel încât teritoriul noii unități administrativ-teritoriale să fie continuu.

De asemenea, trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură. Granițele județului nu se pot depăși, se arată în proiect.

Consiliile locale ale localităților care doresc să se unească trebuie să decidă acest lucru cu votul a jumătate plus unu dintre consilierii în funcție. După aceea se organizează referendumurile. Dacă acestea sunt validate, comasarea se aprobă prin lege.

Referendumurile locale pentru comasare se finanțează din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Ce nume va avea localitatea rezultată după comasare

Noua localitate rezultată în urma comasării se înființează de drept la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern care stabilește data alegerilor locale la termen, se arată în proiectul Ministerului Dezvoltării.

Reședința noii unități administrative este dată de localitatea cu cele mai mari venituri proprii pe cap de locuitor din impozite și taxe locale, în anul anterior referendumului.

Dacă veniturile sunt egale, reședința noii unități administrativ-teritoriale, înființate ca urmare a comasării este dată de unitatea administrativ-teritorială care are cea mai mare populație, se arată în proiectul de ordonanță.

Denumirea noii localități va fi supusă referendumului și poate fi stabilită de comun acord de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale participante la procesul de comasare.

În situația în care nu există acord comun, denumirea va fi a celei care a avut cele mai mari venituri în anul anterior sau are cea mai mare populație.

Actele de identitate nu se schimbă

După comasarea localităților, cetățenii nu trebuie să-și preschimbe actul de identitate, permisele de conducere sau a certificatele de înmatriculare, se arată în proiectul de OUG.

Documentele își păstrează valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea sau până la intervenirea unei alte cauze legale de preschimbare.

Toate actualizările, rectificările sau înscrierile în registrele publice determinate exclusiv de procesul de comasare se efectuează din oficiu și sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife, comisioane sau timbre fiscale pentru titulari, se arată în proiectul de ordonanță.

Prevedere pentru minoritățile naționale

În proiectul de ordonanță de urgență s-a introdus o prevedere referitoare la minoritățile naționale care au anumite drepturi condiționate de ponderea lor în populație.

„Dacă într-una dintre unitățile administrativ-teritoriale supuse comasării cetățenii aparținând unei minorități naționale dețineau o pondere de cel puțin 20% din populație, potrivit datelor ultimului recensământ, drepturile privind utilizarea limbii materne în relația cu autoritățile administrației publice prevăzute de legislația în vigoare se mențin și se garantează în continuare pe teritoriul unității administrativ-teritoriale nou-înființate, indiferent de ponderea pe care minoritatea o are în cadrul unității administrativ-teritoriale nou-înființată”, se arată în proiectul inițiat de Ministerul Dezvoltării.

Reducere de 50% la impozitele locale și program de investiții guvernamentale

Guvernul introduce o măsură de stimulare fiscală pentru persoanele fizice din unitățile administrativ-teritoriale nou înființate prin comasare voluntară aprobată prin lege.

Măsura constă în reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale și a impozitului pe terenurile situate în intravilan, datorate de persoanele fizice.

Reducerea se acordă pentru o perioadă de 5 ani fiscali consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost înființată noua unitate administrativ-teritorială, potrivit proiectului de OUG.

De asemenea, se înființează un program care finanțează investiții pentru dezvoltarea infrastructurii noilor localități înființate prin comasare.

Programul poartă numele Start Reforma Administrativă și este derutat de Ministerul Dezvoltării. Valoarea totală este de 4 miliarde de lei, sub formă de credite de angajament pentru 2027–2028.

Vor fi finanțate investiții în utilități publice, drumuri și poduri, digitalizare, servicii sociale, educaționale, de tineret și sport și de sănătate, cultură și turism, protecția mediului, urbanism sau ordine publică. De asemenea, banii pot fi folosiță pentru plățile restante.

Primele pe lista de finanțare sunt localitățile care înainte de legea de aprobare a comasării aveau un număr de locuitori mai mic sau egal cu 1.500 și care prin legea de comasare, aprobată, formează o unitate administrativ-teritorială cu cel puțin 2.500 de locuitori, se arată în proiect.

Ministru: „Este o primă etapă”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că o comasare cu prioritate a localităților cu până la 1.500 de locuitori „este prima etapă a unui proces mai amplu de reformă”. „Obiectiv final e foarte clar: să aducem administraţia României din organizarea anului 1968, în realitatea anului 2028”, spus el.

Potrivit ministrului, comasarea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale va aduce beneficii directe cetăţenilor, fără a îngreuna accesul acestora la serviciile administraţiei publice locale.

„Nimeni nu va fi nevoit să facă drumuri lungi până în altă localitate pentru a-şi rezolva problemele. Primăria va rămâne aproape de cetăţean, iar, în fiecare fostă reşedinţă, va funcţiona un punct local de lucru, cu registratură, certificate şi adeverinţe. Mai mult, niciun loc de muncă nu se va pierde ca urmare a comasării, personalul primăriilor absorbite urmând să fie preluat automat, cu acelaşi statut”, a adăugat ministrul dezvoltării.

Până la 18.000 de posturi aleși locali ar putea fi desființate în 2028

Liderii PSD lucrează pe mai multe scenarii privind reforma administrativă. Primul a fost cel vizând comasarea comunelor cu până la 1.500 de localități.

Simulările se fac, potrivit lui Dragoș Benea care coordonează comisia pentru reformă, și în cazul localităților de 3.000 și 5.000 de locuitori, dar se iau în calcul și orașele care au sub 10.000 cât prevede legea.

Totodată, se au în vedere și județele în cazul cărora s-a invocat modelul curților de apel sau a regiunilor de dezvoltare, de 15, respectiv 8.

„Ce pot să vă spun așa ca cifră undeva între 15.000 și 18.000 de aleși locali s-ar putea să nu mai fie din 2028 încolo consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcționare, cheltuieli de mentenanță care nu vor mai fi, dar sunt calcule complicate unde chiar trebuie să folosim baze de date publice ca să putem avansa o cifră cât mai corectă”, estima Dragoș Benea, pe 9 noiembrie, când a vorbit despre scenariul comasării comunelor sub 1.500 și sub 3.000 de locuitori.

În urma scrutinului din 2024 au fost aleși 3.186 de primari și aproape 40.000 de consilieri locali.