Prima explicație a Guvernului după ce Digi a fost aleasă să dezvolte platforma AI de 196 de milioane de euro, în condițiile în care e firmă de telecomunicații. „E important să rămână în România”

Mihai Jurca, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a lucrat ani de zile la Oradea și a intrat în Guvern alături de liderul PNL, devenind șef al Cancelariei premierului în iunie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„O parte importantă din banii SAFE, la fel ca în cazul altor programe, este important să rămână în România”, a declarat Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului interimar Ilie Bolojan. El a spus pentru publicul HotNews că nu Guvernul, ci SRI a ales Digi pentru realizarea unei platforme de inteligență artificială de tip LLM.

LLM este echivalentul, ca limbaj tehnic, al produselor realizate de OpenAI (ChatGPT), Anthropic (Claude) și Google (Gemini).

România are alte câteva firme mari în zona de software și securitate cibernetică. Bitdefender este lider global în securitate cibernetică. UiPath lucrează cu AI avansată.

Contractul pentru „platforma integrată de tip LLM” de 196 de milioane de euro a fost semnat între Digi și SRI, a confirmat șeful Cancelariei premierului. Guvernul nu specificase inițial acest lucru, în comunicatul de pe propriul site: că beneficiarul e Serviciul Român de Informații.

Întrebată de HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a confirmat miercuri la prânz că e vorba despre SRI.

Miercuri seară, Jurca, cel care conduce instituția care coordonează programul SAFE, a detaliat că nu doar că SRI e contractorul, dar SRI e cel care a decis selecția Digi. Pentru că „modul de selectare este atributul autorității contractante”. Argumentul principal al lui Jurca a fost acela al banilor care să rămână acasă.

Jurca: „În industria de date și telecom din România, Digi este cel mai mare jucător”

„O parte importantă din banii SAFE, la fel ca în cazul altor programe, este important să rămână în România. Ca operator de telecomunicații și date de mare viteză DIGI deține infrastructura cea mai extinsă și complexă din România. În industria de date și telecom din România este cel mai mare jucător și este unul din jucătorii din ce în ce mai relevanți la nivel european. Am susținut ca cei mai mulți bani din SAFE să rămână în România, și în acest program se atinge o localizare de 100%”, a declarat Mihai Jurca.

Oficialul a precizat că „SRI a propus platforma”. Întrebat ce înseamnă că acest proiect va avea „utilizare duală”, precum și când va deveni operațională platforma și ce servicii va furniza, Mihai Jurca a afirmat că el nu deține detalii tehnice și că aceste întrebări trebuie adresate SRI.

„Acțiunea pentru securitatea Europei”

Guvernul a anunțat, marți, într-un comunicat despre stadiul implementării SAFE, că a fost încheiat cu Digi un contract pentru „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro”, care va fi realizată „integral în România”.

Prin instrumentul denumit „Acțiunea pentru securitatea Europei”, sau SAFE, România beneficiază de o alocare de 16,68 de miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum și pentru infrastructură duală.

Este vorba despre credite pe 45 de ani, cu o dobândă de 3%, mai mică față de condițiile de pe piața liberă, și cu o perioadă de grație de 10 ani – adică primele rambursări le vom face abia din 2036.

Într-o reacție miercuri după-amiază, Digi România a spus că „acordul are o valoare totală de până la 196 milioane euro” și „cuprinde atât componente hardware, cât și software și se derulează în etape, pe parcursul unei perioade de 4 ani”.

„DIGI Romania a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM, specializate în domeniul securității cibernetice, proiect derulat prin programul SAFE/Readiness 2030. DIGI a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică desfășurat conform prevederilor legale în vigoare”, a transmis miercuri compania de telecomunicații.