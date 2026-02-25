Prima fabrică ucraineană pentru drone a demarat producția în Marea Britanie. Anunțul fostului șef al armatei Kievului

Prima fabrică ucraineană de producție a dronelor și-a început activitatea în Regatul Unit, a declarat miercuri ambasadorul Ucrainei la Londra, Valerii Zalujnîi, potrivit Reuters.

Compania producătoare Ukrspecsystems, fondată în 2014, și-a dovedit eficiența dronelor sale pe câmpul de luptă, a afirmat Zalujnîi, fost comandant al forțelor armate ucrainene în prima parte a invaziei ruse.

„Ucraina luptă în condiții de atacuri constante cu rachete, distrugere a infrastructurii și a amenințărilor la adresa instalațiilor de producție. De aceea, lansarea producției în Regatul Unit are o logică strategică profundă”, a spus el, într-un mesaj publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Nu este vorba despre mutarea centrului de greutate din Ucraina, ci de extinderea capacităților noastre comune și crearea unei a doua linii de apărare care garantează continuitatea producției”, a mai spus fostul șef al armatei ucrainene.

Industria de apărare a Ucrainei s-a dezvoltat rapid în cei patru ani de război cu Rusia. Capacitatea sa de producție este estimată la aproximativ 50 de miliarde de dolari în acest an, acoperind peste 50% din nevoile armatei ucrainene, mai scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Industria se pregătește să înceapă exporturile, valorificând reputația ei de „testat pe câmpul de luptă” pentru a ajuta la consolidarea economiei și a veniturilor bugetare ucrainene, sprijinind în același timp liniile frontului.

Valerii Zalujnîi a precizat că centrul de expertiză în inginerie va rămâne în Ucraina, în timp ce producția va fi integrată în industria de apărare britanică.

Ukrspecsystems a anunțat pe site-ul său că lucrează în Regatul Unit ca parte a consorțiului 1Force, în colaborare cu British Eagle Eye Innovations și Digital Concepts Engineering.