Între 300.000 și 500.000 de euro, ceruți pentru un obiect „fără precedent” în industria modei de lux

Prima geantă din „piele de T-Rex”, expusă pe 9 iunie 2026, înaintea licitației care va avea loc la Hotelul Drouot din Paris. FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

O geantă din piele reconstituită din celule de Tyrannosaurus Rex va fi scoasă la vânzare joi, la Hotel Drouot din Paris, de către casa de licitații Giquello, care estimează valoarea acestei „piese unice” la un preț cuprins între 300.000 și 500.000 de euro, scrie AFP.

Prezentată în primăvară la Amsterdam, această geantă a fost creată din resturi de colagen găsite în femurul unui T-Rex în Montana, în Statele Unite, în urmă cu 25 de ani.

„În ultimii ani, am reușit să dezvoltăm tehnici și biotehnologii cu ajutorul cărora putem da instrucțiuni unei culturi celulare pentru a construi, între ghilimele, în laborator, piele adevărată de T-Rex”, a explicat recent Iacopo Briano, expert în paleontologie, asociat al acestei licitații.

Într-un comunicat recent, casa de licitații Drouot, la sediul căreia geanta va fi propusă spre vânzare la ora locală 18:00, vorbește despre „un obiect fără precedent în istoria luxului” și despre „o performanță științifică” ce permite crearea de piele „fără a se recurge deloc la creșterea animalelor”.

🦖 The first 'T. rex leather’ bag up for auction in Paris



Scientists and fashion brand Enfin Levé have brought the first “T. rex leather” bag to life, something sure to delight Jurassic Park fans. The unique bag will be auctioned on June 11 in Paris, with an estimated price… pic.twitter.com/yNmQDJOrRz — AFP News Agency (@AFP) June 10, 2026

Potrivit aceluiași comunicat, „pielea celulară deschide o nouă cale: cea a unei exclusivități care nu se mai bazează pe prelevare și nici pe creșterea intensivă a animalelor”, notează Agerpres.

Iacopo Briano consideră că acest material diferă de pielea vegană, fabricată pe bază de plastic. „În acest caz, se pornește de la o cultură celulară, deci este 100% piele. Și, în același timp, provine de la un animal care a dispărut în urmă cu 67 de milioane de ani”, a adăugat el.

În absența unui precedent, Alexandre Giquello, a cărui casă de licitații organizează vânzarea, a explicat că a trebuit „să inventeze un preț”, care ar trebui să reflecte atât suma investițiilor necesare pentru a crea geanta, cât și raritatea acesteia.

„300.000 de euro înseamnă totuși mulți bani. În același timp, este vorba despre un lucru unic în lume. Așadar, întrucât obiectele rare sunt scumpe, acesta este rezultatul”, a explicat el.