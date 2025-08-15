Prima generație Dacia Logan se întoarce în producție, cu un nume nou

Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp în urmă Iranului. Este vorba despre o versiune adaptată, care va purta un nume nou.

Pars Nova va fi numele sub care va fi produsă prima generație Dacia Logan, cu un design ușor schimbat și cu mici îmbunătățiri.

Citește continuarea pe Profit.ro.