Prima întâlnire Rubio-Lavrov de anul acesta a durat doar 35 de minute. Putin a înăsprit poziția Rusiei în negocieri

Cei doi ai discutat despre negocierile privind încheierea războiului din Ucraina, aflate în impas, dar și despre relațiile SUA-Rusia, scriu Reuters și The Moscow Times.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au avut prima lor întâlnire față în față din septembrie anul trecut, în marja summitului ASEAN de la Manila.

Este neclar dacă întâlnirea a avut un rezultat concret, cert este că discuțiile au durat doar 35 de minute, relatează Interfax, citată de The Moscow Times.

Cei doi au vorbit despre războiul din Ucraina și despre normalizarea relațiilor bilaterale SUA-Rusia.

Din partea rusă au fost prezenți viceministrul de Externe Andrei Rudenko și directorul Departamentului de Planificare a Politicii Externe, Alexei Drobinin, precum și reprezentantul permanent al președintelui la ASEAN, Evgheni Zagainov.

Din partea americană au fost prezenți subsecretara de stat pentru afaceri politice, Alison Hooker, și emisarul special al președintelui SUA, Sergio Gore.

Lavrov, referire la summitul din Alaska

Înaintea întâlnirii, Lavrov a anunțat că discuțiile se vor concentra asupra Ucrainei și asupra acordurilor de la Anchorage, despre care Kremlinul a susținut că au fost încheiate între Vladimir Putin și Donald Trump.

„Pornim de la premisa că, cel puțin deocamdată, colegii noștri americani nu au respins propunerile lor, care au fost exprimate și sunt acum bine cunoscute de toată lumea”, a declarat Lavrov.

Anterior, Lavrov a acuzat SUA că au încălcat acordurile de la Anchorage și a subliniat că Moscova nu are intenția de a opri războiul pe linia actuală a frontului.

Rubio a anunțat, de asemenea, că intenționează să discute despre războiul din Ucraina în cadrul întâlnirii.

„Considerăm că ar fi bine pentru Rusia dacă războiul s-ar încheia, așa că vom ridica această problemă”, a spus secretarul de stat. El a adăugat că conflictul împiedică Washingtonul și Moscova să „găsească un numitor comun în privința altor chestiuni”.

Putin nu vrea să mai cedeze teritorii

Întâlnirea a venit pe fondul unei schimbări de atitudine a Kremlinului, care și-a înăsprit recent poziția, potrivit surselor Bloomberg din Moscova, renunțând la ideea unui „schimb de teritorii” cu Kievul.

Conform surselor agenției, Putin nu mai intenționează să restituie Kievului părți din regiunile Sumî și Harkov și dorește să le păstreze sub controlul său ca „zonă tampon”.

Bloomberg scrie că Putin încă mai crede că este posibil să cucerească întregul Donbas până la sfârșitul acestui an.

În același timp, sursele agenției din cadrul Ministerului Apărării rus au calificat acest termen ca fiind excesiv de optimist și au considerat că sfârșitul războiului în 2027 este mai realist.

Anterior, Lavrov a acuzat SUA că au încălcat acordurile de la Anchorage și a subliniat că Moscova nu are intenția de a opri războiul pe linia actuală a frontului.