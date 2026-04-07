Prima locomotivă Alstom, care poate circula cu 200 km/h, a ajuns în România

Alstom anunţă că a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), fiind parte a contractului pentru 16 locomotive semnat în 2024, informează News.ro.

„Alstom, lider global în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a livrat prima locomotivă electrică Traxx Passenger de serie produsă pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), marcând un reper important către o nouă generaţie de servicii pentru pasageri – mai curate, mai rapide şi mai eficiente – în baza contractului semnat cu ARF în ianuarie 2024”, anunţă compania.

Locomotiva Traxx Passenger a finalizat cu succes întregul program de testare pentru procesul de autorizare pe piaţă, confirmând că este pregătită pentru exploatare sigură şi eficientă la viteze de până la 200 km/h. Faza de testare de anduranţă pentru flotă va începe în următoarele săptămâni, în paralel cu instruirea mecanicilor, iar livrările vor continua pe parcursul anului 2026.

Un contract pentru 16 locomotive

În august 2025, la Gara de Nord, a fost prezentată o locomotivă Alstom Traxx, parte a unui contract de 150 milioane euro ce prevede livrarea a 16 unități. Toate ar trebui să fie în țară până în august 2026.

Pe unde vor circula noile locomotive când vor fi livrate:

Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.

Locomotivele electrice sunt echipate cu două boghiuri cu motoare de tracţiune complet suspendate, care permit călătorii pe distanţe lungi mai rapide şi pot remorca până la 16 vagoane de pasageri, sporind capacitatea de transport.

Acestea sunt dotate cu sistemul ERTMS de ultimă generaţie de la Alstom, instalat la bord, pentru eficienţă optimă şi niveluri ridicate de siguranţă şi securitate, asigurând în acelaşi timp interoperabilitatea deplină. Contractul pentru 16 locomotive Traxx include servicii de mentenanţă şi reparaţii pe 20 de ani, care pot fi prelungite cu încă 20 de ani.

Locomotivele Traxx au fost omologate în 20 de ţări, parcurgând anual peste 300 de milioane de kilometri, iar din anul 2000 au fost vândute peste 3.000 de unităţi.

Alstom produce trenuri de mare viteză, metrouri, monorailuri şi tramvaie, până la sisteme la cheie, servicii, infrastructură, semnalizare şi mobilitate digitală. Are o prezenţă în 63 de ţări şi peste 86.000 de angajaţi din 184 de naţionalităţi. Listată în Franţa, Alstom a generat vânzări de 18,5 miliarde de euro pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2025.