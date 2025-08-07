FOTO Atinge 200 km/h și poate tracta trenuri cu 16 vagoane. Cum arată cea mai modernă locomotivă cumpărată de statul român

La Gara de Nord a fost prezentată prima locomotivă Alstom Traxx, parte a unui contract de 150 milioane euro ce prevede livrarea a 16 unități. Toate ar trebui să fie în țară până în august 2026. Primul tren de pasageri tractat de o astfel de locomotivă ar uma să circule cel devreme în primăvara anului viitor, însă mereu apar amânări când este vorba despre materialul rulant nou. Vârsta medie a parcului de locomotive din țară este mai mare de 40 de ani.

Locomotivele noi sunt produse la o uzină Alstom din Germania, cea prezentată acum este un prototip, a făcut teste la centrul de la Făurei și se va întoarce acolo pentru a le continua. După acele teste va fi trimisă din nou la fabrica din Germania pentru alte modificări și se va începe producția de serie, spun oficialii de la Alstom.

Pe unde vor circula noile locomotive când vor fi livrate



Dej-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Arad-Brașov-București-Constanța;

Timișoara-Cluj-Napoca-Iași;

Iași/Suceava-București-Constanța.

Circuitul de teste de la Făurei este singurul loc din țară unde trenurile ating 200 km/h. Pe rețeaua CFR SA sunt porțiuni de 160 km/h (spre Constanța și în zone precum Arad și Simeria).

Ilustratie Alstom Traxx (foto Alstom)

Vor fi făcute și teste de compatibilitate cu rețeaua feroviară din România și apoi trebuie obținute o serie de autorizații și omologări. Estimarea Alstom este că vor fi obținute toate aprobările până în aprilie 2026, iar vehiculul va intra după acel termen în operare comercială, dar nu înainte să fie instruiți mecanicii.

Partea frontala a locomotivei Traxx (foto V Barza)

Pe 29 iulie a intrat în țară pe la Curtici această primă locomotivă electrică nou construită, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru statul român, cu finanțare prin PNRR. Locomotivele vor fi utilizate de CFR Călători.

Bordul locomotivei Alstom Traxx (foto Vlad Barza)

Valoarea contractului este de 767 milioane lei, fără TVA, compusă din valoarea de livrare a celor 16 locomotive electrice și contravaloarea mentenanței pentru o perioadă de 20 de ani. Durata de finalizare a proiectului este de 35 de luni.

Testele și probele sunt necesare proceselor de certificare și autorizare, anterioare exploatării acestui tip de vehicul pe rețeaua feroviară din România.

Locomotiva Traxx (foto Vlad Barza)

Locomotiva este prima din lotul de 16 unități achiziționate de ARF, în baza contractului semnat cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH SpA, în luna ianuarie 2024.