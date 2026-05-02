Prima mare companie aeriană din SUA care se închide în ultimii 25 de ani: Toate zborurile suspendate de azi

Spirit Airlines își va suspenda toate zborurile începând de sâmbătă dimineață, la ora 3:00, ora Coastei de Est (ora 10:00 în România). Anunțul urmează să fie făcut în perioada imediat următoare, potrivit a două surse familiarizate cu planurile companiei, citate de CNN.

Aceasta devine prima companie aeriană din SUA care își încetează activitatea în ultimii aproape 25 de ani. Închiderea survine pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la combustibilul pentru avioane, care a zădărnicit planurile companiei de a ieși din cea de-a doua procedură de faliment.

Eforturile de a ajunge la un acord cu administrația Trump privind un pachet de salvare de ultim moment, care să fie acceptabil și pentru un grup cheie de creditori, s-au dovedit fără succes vineri.

Milioane de pasageri care dețin bilete Spirit în următoarele luni vor fi nevoiți să își organizeze alte călătorii. Această decizie va lăsa fără loc de muncă 17.000 de angajați ai companiei. Oprirea zborurilor va duce, de asemenea, la o probabilă creștere a tarifelor în toată industria aeriană din SUA.

Până vineri, puțin înainte de miezul nopții, ora Coastei de Est, compania aeriană nu emisese nicio declarație care să confirme planurile de închidere.

Un avocat al companiei Spirit a declarat săptămâna trecută în fața unui tribunal de faliment că compania aeriană se afla în „discuții foarte avansate” cu administrația privind un pachet de salvare.

Un grup de creditori nu a fost de acord cu acest plan, potrivit unei surse familiarizate cu negocierile. Acești creditori s-au opus pachetului. Potrivit unor informații, documentul ar fi acordat guvernului controlul asupra majorității acțiunilor companiei aeriene.

Vineri dimineață, președintele Donald Trump părea să se distanțeze de sprijinul acordat anterior unui pachet de salvare pentru compania aeriană. El s-a distanțat și de o posibilă achiziție a companiei de către guvern, scrie CNN.

„Ei bine, analizăm situația — dar dacă nu putem face o afacere bună, nicio instituție nu a reușit să o facă”, a declarat Trump vineri. „Aș dori să salvez locurile de muncă, dar vom face un anunț în cursul zilei de astăzi. Le-am prezentat, le-am prezentat o propunere finală.”

Lovitura de grație: creșterea prețului combustibilului

Toți transportatorii aerieni se confruntă cu costuri mai mari ale combustibilului pentru avioane. Acestea aproape s-au dublat de la începutul războiului din Iran. Combustibilul pentru avioane reprezintă a doua cheltuială pentru companiile aeriene, după costurile cu forța de muncă.

Pentru a compensa această situație, companiile aeriene au majorat tarifele și au crescut taxele, cum ar fi cele pentru bagajele de cală. Însă concurența pentru atragerea călătorilor le-a împiedicat să transfere toate costurile asupra clienților.

Companiile aeriene low-cost, precum Spirit, întâmpină dificultăți în majorarea tarifelor, din cauza dependenței lor de clienții care caută oferte avantajoase.

Spirit Airlines are programate aproximativ 9.000 de zboruri începând cu 2 mai până la sfârșitul lunii, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium. Aceste zboruri au un total de 1,8 milioane de locuri. Asta înseamnă o medie de aproximativ 300 de zboruri și 60.000 de pasageri pe zi afectați în luna următoare.

