Prima mașină electrică ce poate merge București – Sibiu și retur fără încărcare

În urmă cu câțiva ani, mașinile electrice lansate pe piață aveau nevoie de cel puțin o încărcare a bateriei pentru a ajunge până la Sibiu sau la Brașov. Între timp, lucrurile au avansat, pentru că multe mașini pe baterie reușesc să parcurgă oricare dintre cele două distanțe fără să mai aibă nevoie de încărcare pe parcurs.

Profit.ro a condus, însă, prima mașină electrică ce poate face traseul București – Sibiu – București fără nicio încărcare.

Autonomia Neue Klasse BMW a prezentat primul său model electric dezvoltat pe platforma revoluționară Neue Klasse în toamna trecută, la Munchen, când au fost dezvăluite și primele specificații ale mașinii referitoare la autonomie.

La acel moment, cei 805 kilometri anunțați (WLTP), adică fix 500 de mile, au surprins pe toată lumea și chiar au fost considerați exagerați, de unii critici, în pofida capacității de 109 kWh pe care o afișa bateria acestui model. BMW a explicat că tehnologia folosită la baterie, cu noile celule cilindrice și o densitate energetică mărită, optimizările la nivelul managementului termic, toate celelalte inovații care au redus coeficientul aerodinamic și au crescut eficiența, au reușit să genereze un astfel de consum realist.

Din acest motiv, provocarea oferită de un test prin care să demonstrăm sau să infirmăm autonomia noului BMW iX3 a fost una puternică.

