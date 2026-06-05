„Prima operațiune de acest gen din istoria modernă”. Armata Kievului revendică un succes în Donețk, „prin acțiuni minime, dar precise”

Atac cu rachete și drone lansat de forțele ucrainene asupra aeroportului principal din regiunea Donețk, pe 5 noiembrie 2025. Imagine ilustrativă. FOTO: Ukrainian Special Operations For / WillWest News / Profimedia

Unitățile ucrainene de drone au efectuat o serie de atacuri reușite asupra aeroportului din Donețk, ocupat de ruși, sabotând astfel încercarea Moscovei de a transforma facilitatea aeriană într-o bază militară, susțin Forțele Sistemelor Fără Pilot (USF) ale armatei ucrainene, potrivit The Kyiv Independent.

Regimentul 14 al USF „distruge sistematic infrastructura inamică, făcând imposibilă funcționarea aeroportului”, a transmis joi armata ucraineană.

Forțele ruse de ocupație transformaseră Aeroportul din Donețk într-o rampă de lansare strategică pentru UAV-uri de tip Shahed – drone de atac ieftine, dar letale, pe care Rusia le trimite cu sutele asupra orașelor ucrainene, cel mai adesea în atacuri nocturne. Acestea sunt operate de o unitate de elită a armatei ruse, Rubikon, desfășurată pe aeroportul din Donețk.

Aeroportul a servit, de asemenea, ca nod logistic pentru armata rusă, a mai afirmat Regimentul 14 al USF.

„S-a luat decizia de a efectua lovituri preventive sistematice care vor perturba lansările inamice și vor reduce numărul de drone inamice care vor zbura din nou pentru a ataca grădinițe, clădiri înalte și spitale”, a afirmat Serafym „Falcon” Hordiienko, ofițerul Regimentului 14 al USF care a planificat operațiunea.

Hordiienko a descris campania de lovituri asupra aeroportului din Donețk drept „prima operațiune de acest gen din istoria modernă”.

Operatorii ucraineni de drone au lovit sistematic baza prin distrugerea rampelor de lansare și a vehiculelor de transport, atacând în același timp și echipajele aflate pe pistă, a mai susținut USF. Loviturile au avariat echipamente tehnice esențiale, stații de alimentare cu combustibil și centre logistice.

Bombardametele USF efectuate cu drone au distrus, de asemenea, depozite de muniție și rampe de lansare ale UAV-urilor Shahed, a mai precizat armata ucraineană.

În paralel cu aceste atacuri, USF „vânează” grupuri mobile de foc și unități rusești de apărare aeriană, cu scopul de a forța anularea zborurilor, „degradând complet ecosistemul aeroportului”.

„O sarcină importantă pentru noi a fost aplicarea conceptului de influență asimetrică, în care s-au obținut rezultate maxime de luptă prin acțiuni minime, dar precise”, a spus Hordiienko. „Pentru noi, ca unitate de strategică de influențare, capacitatea inamicului de a efectua atacuri teroriste asupra orașelor ucrainene este o chestiune personală.”

(Înregistrare video difuzată de armata ucraineană care prezintă operațiunea asimetrică a Ucrainei asupra aeroportului din Donețk, ocupat de forțele ruse. SURSA: Forțele Sistemelor Fără Pilot / Regimentul 14 / Telegram)

Publicația de la Kiev menționează că nu a putut verifica în mod independent toate afirmațiile armatei ucrainene.

Anunțul USF a venit în urma apariției mai multor informații privind atacurile ucrainene asupra aeroportului din Donețk, pe fondul intensificării de către Ucraina a campaniei sale de „lovituri intermediare” asupra operațiunilor rusești din apropierea liniei frontului.

Forțele ucrainene au folosit rachete SCALP (Storm Shadow) cu rază lungă de acțiune și rachete ATACMS, fabricate în SUA, pentru a lovi facilitatea aeriană în martie 2026, avariind, la acel moment, platforma de lansare a aeroportului pentru drone de tip Shahed. În decembrie și noiembrie 2025, USF a lovit instalațiile de depozitare a dronelor de pe acest aeroport.

Aeroportul din orașul Donețk și-a încetat activitatea în mai 2014, după începerea ocupației ruse a unor părți din regiunile Donețk și Luhansk. Locația a fost una dintre ultimele bastioane ale soldaților ucraineni din oraș.