Prima reacție a Ancăi Alexandrescu, după ce Realitatea Plus a rămas fără licență: „Bine ați venit în dictatură!”

Jurnalista Anca Alexandrescu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că Realitatea Plus va cotinua să funcționeze și după ridicarea licenței postului de către Consiliul Național al Audiovizualului, decizie pe care o consideră nejustificată întrucât amenzile primite de post ar fi fost plătite.

„Bine ați venit in dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența, deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)! V-am spus că asta vor face!”, a scris Anca Alexandrescu.

Realizatoarea TV anunță că Realitates Plus va emite în continuare, dar online, până la o decizie judecătoarească.

„Nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a continuat Alexandrescu.

Alexandrescu crede că motivul este legat de Călin Georgescu

Ulterior deciziei CNA, Anca Alexandrescu a intrat în direct la Realitatea Plus, în dialog cu prezentatorul Claudiu Giurgea, afirmând că scopul deciziei Consiliului a fost să blocheze difuzarea mesajelor lui Călin Georgescu.

„Acesta a fost și este scopul: să ridice licența televiziunii Realitatea Plus, singura care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc în care Călin Georgescu putea să vorbească liber. Și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână”, a spus realizatoarea TV.

Ea susține că Realitatea Plus a dovedit cu documente că au fost plătite toate amenzile.

„A fost ordin pe unitate, nu s-a mai dorit să se amâne pentru studierea documentelor și s-a luat această decizie. Ne așteptam la acest lucru. Mă întreb însă cât va mai suporta poporul român. Încă o dovadă de dictatură”, a mai spus Anca Alexandrescu.

CNA a decis, marți, să ridice licența de emisie postului Relitatea Plus din cauza unor amenzi decise de Consiliu care au rămas neplătite, potrivit Pagina de Media.

CNA a analizat în şedinţă publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului.

Ce spune legea CNA

CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării, potrivit legii audiovizualului.

„Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”.

Când se închide Realitatea Plus

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate de cei prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras din ședință înainte de vot.

Postul trebuie să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA.

Deţinătoarea licenţelei audiovizuale pentru Realitatea Plus este societatea PHG MEDIA-INVEST SRL, al cărei asociat unic este Păcuraru Daniela Madi.

Realitatea Plus a obținut licența de la CNA în ianuarie 2013, dar postul a început să emită efectiv din 2015. Din 1 noiembrie 2019, televiziunea a preluat structura și emisia fostului post Realitatea TV.

Realitatea TV s-a închis după ce firma care o deținea, Realitatea Media, a intrat în faliment în 2019. În noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a retras licenţa audiovizuală a Realitatea TV din cauza problemelor financiare, iar angajații s-au mutat pe licența Realitatea Plus.