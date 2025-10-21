Prima reacție a CSM după ce CCR a respins legea privind pensiile magistraților

Decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională legea privind pensiile magistraților, pe lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul CSM „de garant al independenței justiției” și „impune un dialog interinstituţional real şi onest între puterile statului”, transmite marți Consiliul Superior al Magistraturii.

Este prima reacție a CSM după decizia CCR de luni pe legea pensiilor magistraților. Neconstituționalitatea a fost declarată pe motive de formă, nu și de conținut, respectiv pe lipsa avizului CSM.

„Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin care s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblul său”, a transmis CSM, într-un comunicat.

„Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea”, mai spune CSM.

În același timp, CSM critică faptul că autoritățile politice au „ignorat” consultarea sistemului judiciar și își exprimă deschiderea pentru dialog.

„În aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative și al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului.

În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers.

Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituție, cât și de reglementările internaționale, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluțiile potrivite pentru înlăturarea dificultăților reale din activitatea autorității judecătorești, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri”, mai spune CSM.

Legea privind pensiile magistraților, picată la CCR

Curtea Constituțională a respins luni legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament din motive de procedură.

Guvernul avea obligația de a aștepta avizul CSM, pentru emiterea căruia CSM avea 30 de zile la dispoziție, conform legii, a transmis luni CCR într-un comunicat.

Ministerul Muncii a cerut, pe 20 august, avizul CSM pentru proiectul de Lege privind modificarea pensiilor de serviciu. A revenit cu o adresă după două zile. Nouă zile mai târziu, pe 1 septembrie, premierul Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, fără aviz.

În prima sa reacție, premierul Ilie Bolojan a anunțat că această reformă rămâne „un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie”.

„CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a punctat șeful Executivului.