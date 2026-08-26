Prima reacție a lui Donald Trump în legătură cu vizita directorului CIA la Moscova: „Ar putea rezulta ceva”

Președintele american Donald Trump a descris miercuri vizita rară a directorului CIA la Moscova din ziua precedentă drept una de „semi-rutină”, adăugând că își dorește ca războiul din Ucraina să se încheie, relatează AFP, conform Agerpres.

„A fost un fel de semi-rutină. Urăsc să îi dezamăgesc pe oameni”, a declarat președintele SUA într-un interviu cu comentatorul conservator Glenn Beck, referindu-se la numeroasele speculații din jurul acestei vizite.

Liderul de la Casa Albă a insistat că această deplasare nu a avut legătură cu Iranul sau cu amenințările rusești la adresa NATO.

„Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menționați”, a spus el când a fost întrebat despre aceste două subiecte.

John Ratcliffe a călătorit la Moscova pentru discuții „între serviciile de informații”, fără a se întâlni cu președintele Vladimir Putin, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească”, a mai spus președintele SUA, adăugând că „ar putea rezulta ceva” din vizita directorului CIA.

Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv prin summitul pe care l-a organizat în Alaska cu omologul său Vladimir Putin în urmă cu puțin peste un an, au fost fără rezultat.