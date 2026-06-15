Prima reacție a lui Hubert Thuma după desemnarea lui Veștea. „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”

Președintele PNL Ilfov Hubert Thuma, unul dintre criticii constanți ai lui Ilie Bolojan din interiorul partidului, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că PNL nu ar trebui să-și pedepsească membrii care își asumă responsabilități, făcând referire la apelurile de excludere a lui Adrian Veștea.

„Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală”, scrie Hubert Thuma.

El susține că România nu dispune de „luxul timpului” având nevoie rapid de un guvern pentru a gestiona situația economică dificilă și problemele cu care se confruntă administrația locală. Din acest motiv, liberalii ar trebui să ia decizii în funcție de interesul național, nu din considerente electorale.

„Când am început să confundăm vocea unui om cu vocea partidului?”

„Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. Cred că este timpul să facem și noi același lucru”, continuă președintele CJ Ilfov și liderul liberalilor din județ.

Din acest motiv, Thuma se declară îngrijorat de apelurile la excluderea din partid a lui Adrian Veștea, desemnat candidat la postul de prim-ministru, fără consultarea conducerii PNL.

„Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord. Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică”, crede Hubert Thuma.

„PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate. Și aici cred că trebuie să ne punem o întrebare sinceră: când am început să confundăm vocea unui om cu vocea întregului partid? (…) PNL nu este un om. Nu este o singură voce”, a conchis Thuma.

Considerat cel mai influent membru al taberei anti-Bolojan, Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, nu a avut o reacție publică după nominalizarea lui Adrian Veștea. Thuma e însă parte din „planul Veștea”, cum a declarat un lider PNL, familiarizat cu negocierile.