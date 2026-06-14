Adrian Veștea este Viorica Dăncilă a președintelui Nicușor Dan. Alți doi lideri ai PNL au absentat alături de Veștea de la o întâlnire importantă

Planul pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan din fruntea liberalilor continuă la Palatul Cotroceni. Așa cum Liviu Dragnea a propulsat, peste noapte, un personaj politic fără anvergură în persoana Vioricăi Dăncilă în poziția de premier, la fel procedează Nicușor Dan cu Adrian Veștea.

Veștea nu fusese la întâlnire PNL când s-a spus că liberalii refuză „în unanimitate” propunerea Tomac a președintelui Nicușor Dan.

Dar nu doar el a absentat, ci și alți doi lideri ai partidului. Negocierile de la Cotroceni, în locul întâlnirii din partid.

Pe scara exprimării politice, Veștea e două trepte sub Tomac. Atunci cine este Veștea?

Și, mai ales, ce se poate întâmpla de acum înainte, conform mai multor surse politice.

Sforile lui Dragnea au fost preluate de Nicușor Dan.

Politica românească nu are loialități, dar are rivalități. Și ce rivalități.

Prin mișcarea de duminică dimineață, președintele Nicușor Dan a aruncat zarurile. De acum înainte, ele nu mai pot fi puse înapoi în căușul palmelor. Dan a nominalizat un liberal, pe brașoveanul Adrian Veștea, testând astfel rezistența la rupere a PNL. A devenit limpede pentru toată țara că Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu încap în aceeași teacă.

Proiectul de țară al lui Nicușor Dan: „Jos Ilie Bolojan”

Când surse politice convergente mi-au vorbit de luni de zile despre planul lui Nicușor Dan, am fost reticent. Am verificat și răzverificat înainte de a scrie că proiectul de țară al președintelui, cel puțin în acest moment, este acela de a-i lua șefia PNL lui Ilie Bolojan.

Nu că președintele nu vrea un guvern. Sigur că vrea. A vrut și cu Tomac. Nu s-a putut. Pentru a mișca piesele pe tablă pe termen lung, Nicușor Dan intenționează să obțină un partid liberal docil. Și a făcut o mișcare politică ofensivă. Se luptă.

Primele reacții ale taberei Bolojan

Acțiunea dinamică a lui Nicușor Dan a fost întâmpinată la fel de dur de conducerea PNL. „Complot, trădare, act de agresiune la adresa unui partid democratic”, spune Ciprian Ciucu.

Ciucu exprimă frustrarea reală a unei părți din partid. Nu au știut că Veștea va fi nominalizat. Nu doar liderii medii n-au știut, ci și liderii din conducerea PNL n-au știut. Erau ceva semne că se întâmplă ceva. Adrian Veștea nu a fost prezent la întâlnirea conducerii, când s-a decis că liberalii se opun guvernului Tomac.

Dar nu au existat alte informații certe. Ilie Bolojan, care nu se află în România, ci în Republica Moldova, a aflat realmente azi că președintele vrea ca premier un lider din partidul pe care-l conduce. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”, a spus Bolojan.

Șeful PNL a evitat tot timpul exprimările plastice, conform celor care îl înconjoară, în PNL și în Palatul Victoria. În acest ritm al înfruntării, nu e clar cât va dura până când Bolojan nu va arunca o expresie memorabilă prin aciditatea ei, de genul celor care l-au propulsat pe Traian Băsescu.

Veștea, Thuma, Gorghiu

Tensiunea care exista, toată nervozitatea și jocurile de culise au fost astăzi, devoalate. Apele s-au separat, din acest moment fiecare trebuie să aleagă pe cale merge.

Nicușor Dan a ales să îl propună pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, fără a se consulta cu partidul pe care îl reprezintă. Președintele a ales un pion din interiorul PNL pentru a sparge frontul. Este un dar otrăvit făcut de Nicușor Dan către liberali.

Acum liberalii au pus piesele cap la cap. „Veștea, Thuma, Gorghiu au lipsit în mod intenționat de la ultima ședință a PNL, cea în care partidul, în mod democratic, prin vot, a decis în unanimitate să nu susțină un guvern condus de Eugen Tomac”, ne-a mărturisit un lider liberal, după anunțul preșdintelui.

În timp ce la Palatul Parlamentului se desfășura o ședință statutară de partid, în sălile din Cotroceni se desfășura o ședință paralelă, au aflat ei abia acum.

Pe scara exprimării politice, Veștea e două trepte sub Tomac

De ce Veștea? Este vreun politician de anvergură, un lider vizionar care poate salva România?

Sigur că personalizarea nu e neapărat bună. Orice om este de înlocuit, inclusiv Ilie Bolojan, este un fapt de necontestat.

Dar un șef de guvern dă numele cabinetului său. Este, prin Constituție și prin logica poporului său, un personaj exponențial.

A ales Nicușor Dan un personaj exponențial, un viitor pentru România și PNL? Nu. Președintele Nicușor Dan a ales unul dintre cele șterse personaje, politic vorbind, din conducerea PNL. Dintre cei mai controlabili. Pe scara exprimării politice, Veștea e două trepte sub Tomac.

Știți vreun interviu acordat de Veștea? E normal să nu știți. Și e normal să nu dea interviuri. Ne vom lămuri în aceste zile de ce.

Ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea, s-a remarcat prin lipsa de comunicare. Este noua Viorica Dăncilă a lui Nicușor Dan.

Sigur, a fost ales în Brașov de mai multe ori. Dar a fost ales pentru administrație locală, nu pentru cea națională. Propunerea lui Dan este un instrument, nu o soluție.

Sforile lui Dragnea au fost preluate de Dan

Cum s-a ajuns la el? Predoiu și Nazare au refuzat, probabil, să fie berbecul de asediu cu care președintele sparge porțile PNL. Sunt sincer, aici chiar nu am informații, nu știu cum s-a discutat cu cei doi care erau favoriți: Predoiu și Nazare.

Veștea nu are simțul penibilului. El a fost rugat și execută. Fix cum făcea odinioară Viorica Dăncilă, iar sforile le trăgea Liviu Dragnea.

Dacă dorea să respecte linia democratică, președintele trebuia să facă o nouă serie de consultări după eșuarea lui Tomac.

Din nou și pe bună dreptate, AUR va avea tot dreptul să se revolte că normele constituționale au fost încălcate, că totul este dincolo de voința partidelor și stă în pixul lui Nicușor Dan. „Democrația prezidențială” nu poate să fie mai presus de partide fără să se transforme în autocrație.

Urmările în PNL

Ce rămâne să facă PNL? Singura soluție o reprezintă un Congres extraordinar. Din acest moment, PNL aripa Bolojan vs PNL aripa Nicușor Dan trebuie să aibă confruntarea finală.

E și datoria lui Ilie Bolojan, ca să testeze clar partidul, până la rădăcinile sale ideatice și, de ce nu, financiare.

Planul

Jumătățile de măsură au dispărut, Nicușor Dan are un plan și nu renunță la el. Singura întrebare este dacă Pahonțu, eternul șef al SPP, a fost trimis și el în acest război și când îi vom vede acțiunile? E de notorietate că Eduard Hellvig, fost director al SRI se află aproape de gruparea Thuma. Intelectual, poate că o coordonează, are aceste atribute.

Dar dacă această propunere e ceea ce a putut oferi partidul liberal, aceasta e ziua în care nu doar Viorica Dăncilă, premier al PSD, ci și Nicolae Ciucă, premier al PNL, se pot ridica să ne ceară: „Vă rugăm, reconsiderați-ne”.