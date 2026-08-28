Prima reacție a lui Ilie Bolojan cu privire la cazul Pahonțu. „Trebuie să ai date fără echivoc în astfel de situații”

Ilie Bolojan a comentat vineri în premieră informațiile apărute în anchetele Recorder și Snoop cu privire la șeful SPP, Lucian Pahonțu, într-un interviu pentru Cotidianul. Prim-ministrul spune că responsabilitatea este a președintelui, dar dă detalii despre propria relație cu ofițerii Serviciului de Pază și Protecție.

Ilie Bolojan a fost întrebat de Cotidianul dacă l-ar retrage din funcție pe Lucian Pahonțu dacă ar fi în locul lui Nicușor Dan.

Mai multe publicații, inclusiv HotNews, îi ceruseră premierului o reacție încă de miercuri.

Ce propuneri are președintele PNL pentru a limita interferențele serviciilor secrete.

„Evaluarea trebuie să se facă de Administrația Prezidențială”

Prim-ministrul consideră că este nevoie de clarificări suplimentare cu privire la ce s-a întâmplat în 1989 pentru a fi luată o decizie corectă.

„Aș face câteva comentarii. În primul rând, consider că fiecare om răspunde pentru ceea ce face. Și din punctul ăsta de vedere, cu cât se clarifică ce s-a întâmplat în ’89, ce fel de implicare a fost sau nu, cu atât lucrurile sunt mai clare din punctul acesta de vedere, ca să existe date fără echivoc”, a spus premierul pentru Cotidianul.

De altfel, Ilie Bolojan a declarat că responsabilitatea, în ceea ce privește revocarea sau nu din funcție a șefului SPP Lucian Pahonțu, este a președintelui, reiterând însă că astfel de judecăți necesită dovezi irefutabile.

„Evaluarea trebuie să se facă administrativ de către autoritatea care are competență asupra acestui serviciu, care este Administrația Prezidențială, nu Guvernul, și sigur, ca să poți emite judecăți, trebuie să ai date fără echivoc în astfel de situații. Ori, în afară de ceea ce a apărut în spațiul public, nu am alte date”, a mai declarat Bolojan pentru Cotidianul.

Rateul lui Nicușor Dan sancționat de Bolojan

Președintele PNL consideră că o înțelegere între partide este puțin probabilă în acest moment pentru schimbarea conducerii serviciilor. Însă, vorbește despre un moment în care, dacă ar fi fost propuși noi șefi, șansele de reușită ar fi fost mult mai mari: imediat după ce s-a format Coaliția PNL-PSD-USR-UDMR, când partidele ajungeau mai rapid la consens.

„Cu cât se numește mai repede o conducere civilă și la Serviciul de Informații, cu atât dispar discuțiile legate de starea de provizorat și de acolo. Dar din nou, asta ține de o analiză care e dată de calculul parlamentar, ca acea propunere pe care ar putea-o face să aibă șanse de succes. Probabil că dacă s-ar fi făcut această propunere imediat ce s-a format Coaliția, era o relație mai stabilă și s-ar fi putut trece. Pe măsură ce lucrurile s-au degradat, probabilitatea să se găsească o înțelegere probabil că s-a calculat că e în reducere”, a declarat premierul interimar pentru Cotidianul.

Promite că va susține limitarea mandatelor la servicii

Întrebat de jurnaliștii Cotidianul dacă se impune o limitare a mandatelor, în contextul în care Lucian Pahonțu conduce SPP de 21 de ani, iar la SIE este director de 8 ani Gabriel Vlase, Bolojan a răspuns că va susține demersuri legislative pentru a limita mandatele.

„Da, e o perioadă lungă într-adevăr, dar v-am spus: asta se face instituțional, iar cei care au răspundere în această zonă pot să o facă. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiul public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere”, a declarat premierul.

„Lucrurile nu se rezolvă printr-o persoană sau alta”

Premierul interimar vorbește despre necesitatea unor mecanisme care să limiteze posibile interferențe ale serviciilor.

„În ceea ce privește aspectele care țin de influența, nu știu, serviciilor în zona economică sau politică, lucrurile nu se rezolvă întotdeauna printr-o persoană sau alta. Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc, se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel, se limitează mandate. Vedem și în România o parte din mandate sunt limitate.

Sunt diferite mecanisme de control și de limitare pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice și să le punem în legislația noastră, în așa fel încât să nu avem aceste discuții legate de influențe și de zone care nasc în permanență discuții”, a explicat el.

Relația lui Bolojan cu ofițerii SPP – „mă bucur și eu când li s-au născut copiii”

Întrebat dacă a înțeles, în perioada în care a deținut funcția de președinte interimar, de ce este considerat domnul Pahonțu indispensabil pentru președinții României, Ilie Bolojan a răspuns:

„În general, ofițerii Serviciului de Protecție, fiind în permanență cu demnitarii, intră la un moment dat într-o relație cu ei inevitabilă. Și eu îi cunosc pe nume pe ofițerii care mă însoțesc, am început să aflu ce e cu familiile lor, mă bucur și eu când li s-au născut copiii, dar una este o relație de bun simț și de civilizație.

Cotidianul: Dar îi luați la masă cu dumneavoastră la o discuție politică? Stau la masă cu dumneavoastră?

Ilie Bolojan: În general nu am avut astfel de situații, pentru că am mai stat la masă cu ei, dar atunci când aveam deplasări și a trebuit să ne oprim undeva și să mâncăm cu toții, mi s-a părut un aspect de colegialitate să stai la masă. Dar există o separație între aspectele, să spunem, politice și cele de siguranță a demnitarilor.”

Președintele PNL spune însă că, fiind șef de stat într-un interimat de trei luni, nu s-a implicat în problema conducerii serviciilor.

În timpul mandatului la Cotroceni „nu am avut interferențe”

„Cât timp am fost în cele trei luni la Cotroceni președinte interimar, am căutat ca cu toți colaboratorii, angajații Administrației Prezidențiale, reprezentanții structurilor care erau în coordonarea președinției, șefii de servicii, alți oficiali superiori, să am o relație corectă, ceea ce am și făcut. Și asta a fost, dar nu – fiind trei luni de zile – nu m-am implicat să fac analize, să văd ce s-a întâmplat, să vin cu propuneri, pentru că nu era cazul, fiind practic, un final de mandat”, a mărturisit premierul.

Bolojan a declarat și că, personal, nu a simțit influența serviciilor.

„Cel puțin în ceea ce mă privește ca premier, am lucrat de dimineața până seara pe spețe administrative și colaborarea este strict instituțională, pe baza notelor, rapoartelor care țin de competențele guvernamentale, nu am avut, din punctul meu de vedere, altfel de interferențe și am căutat să am o relație instituțională. În ceea ce privește aspectele politice, nu mă lansez în speculații, sunt premierul României, am o răspundere pe tema asta și trebuie să am grijă ce vorbesc”, a conchis președintele PNL.