Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce CCR a picat legea privind pensiile magistraților

Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate, afirmă președintele Nicușor Dan.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani. Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților.

Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a reacționat Dan printr-un text postat pe X.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție pe Legea Bolojan privind modificarea sistemului de pensii pentru judecători și procurori. Decizia a fost luată cu 5/4 voturi. Până la această oră, CCR nu a comunicat oficial motivele pentru care a picat legea.

Surse din CCR au explicat pentru HotNews că motivul declararării legii ca fiind neconstituțională ține de lipsa avizului CSM. Asta înseamnă motive extrinseci, adică de formă, și nu de fond (privind conținutul legii), iar în aceste condiții ar putea fi reluată procedura de adoptare a Legii Guvernului Bolojan.