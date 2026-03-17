Prima reacție a ministrului Apărării după ce Iranul a amenințat România: „Suntem foarte responsabili”

„România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare”, spune ministrul Apărării, Radu Miruță. El a comentat avertismentul Teheranului, care a amenințat că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde SUA pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului.

Ministrul Miruță a subliniat, marți, că declarațiile venite din Iran nu privesc situația militară.

„Suntem foarte responsabili”

„Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili. S-au analizat toate variantele deciziei de săptămâna trecută din Parlamentul României. De pe teritoriul național trupele SUA nu vor pleca încărcate cu bombe, cu diverse alte componente explozibile”, a declarat Mituță, citat de Agerpres.

El a spus, din nou, că România are capacități defensive cu privire la o potențială ofensivă balistică din Iran, menționând scutul amplasat la Deveselu.

„Acela este și motivul, printre altele, pentru care este și Scutul de la Deveselu de ani buni în România. România are o capacitate de apărare care descurajează la un nivel suficient de mare. Orice astfel de măsură de creștere a prezenței a americanilor în România, de înzestrare a Armatei Române nu face decât să ne crească capacitatea. Eram siguri și până la votul de săptămâna trecută. După votul de săptămâna trecută, suntem mai siguri decât eram atunci”, a susținut Radu Miruță.

Avertismentul Iranului pentru România

Teheranul a avertizat luni că va reacționa pe plan politic și juridic după ce România a dat undă verde Statelor Unite pentru folosirea bazelor militare în operațiuni contra Iranului, potrivit publicației de opoziție Iran International, care relatează de la Londra.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

El a afirmat că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage după sine responsabilitatea internațională a țării noastre.

Iranul a avertizat în repetate rânduri statele care găzduiesc baze americane că orice sprijin logistic sau militar acordat Washingtonului va fi considerat un act de ostilitate. Teheranul susține că prezența forțelor străine în regiune și extinderea infrastructurii militare a SUA în Europa de Est, reprezintă o amenințare directă la adresa securității sale naționale.

Decizia României care a iritat Iranul

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a propus săptămâna trecută, la solicitarea SUA, dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ulterior, Parlamentul a aprobat scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea de echipamente și forțe militare americane.

Este vorba despre avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu, a precizat Administrația Prezidențială.

Dislocarea unor echipamente și forțe militare din Statele Unite ale Americii în România ar urma să se realizeze pentru o perioadă de până la 90 de zile, au precizat surse oficiale, după ședința CSAT.

Echipamente și forțe militare americane ar urma să fie dislocate la bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Este vorba despre aproximativ 400 – 500 de militari.