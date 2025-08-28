Prima reacție a SUA după atacurile masive ale Rusiei asupra Kievului: „Țintele? Nu soldații și armele, ci zone rezidențiale, misiuni europene și civili nevinovați”

Steagul Statelor Unite ale Americii și cel al Ucrainei. Foto: © Ruletkka | Dreamstime.com

Emisarul special al SUA pentru pacea în Ucraina, Keith Kellogg, a criticat atacurile „scandaloase” ale Rusiei asupra Kievului, într-o primă reacție a Statelor Unite după bombardamentele din noaptea trecută, potrivit The Guardian.

Trimisul lui Trump a avertizat că acestea „pun în pericol pacea pe care președintele american o urmărește”.

Kellogg a subliniat că țintele lovite „nu au fost soldați sau arme, ci zone rezidențiale din Kiev, trenuri civile, birourile delegației UE și ale misiunii britanice, precum și civili nevinovați”.

Până acum, Donald Trump nu a avut nicio reacție publică.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv—blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

Atac masiv asupra Kievului

Cel puțin 18 oameni, inclusiv patru copii, au fost uciși la Kiev după ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra orașelor ucrainene în noaptea de 27 august spre 28 august, vizând regiuni aflate departe de linia frontului. Atacul a lovit și clădirile care adăpostesc delegația UE în Ucraina și British Council.

Orașul a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Primele explozii s-au auzit la Kiev miercuri în jurul orei 21:30, când primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Tkacenko a precizat că apărările au fost din nou activate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de drone zburau în roiuri deasupra regiunilor centrale și sudice ale țării, inclusiv în regiunile Jîtomîr, Odesa și Mîkolaiv. Alarme aeriene au fost emise și pentru regiunile din vestul Ucrainei, precum Ternopil, Liov și Ivano-Frankivsk.

Ulterior, Forțele Aeriene au anunțat că Rusia a lansat purtători de rachete balistice spre centrul Ucrainei.

În jurul orei 3 dimineața, alte explozii puternice s-au auzit la Kiev, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Tkacenko a confirmat că Rusia a atacat orașul cu rachete balistice.

„În această noapte, Kievul se află sub un atac masiv al statului terorist rus”, a declarat Tkacenko.

În timp ce Kievul încă suferea din cauza atacului asupra cartierelor rezidențiale, Rusia a lansat un nou val de rachete de croazieră asupra capitalei și a altor regiuni ucrainene în jurul orei 5:30 dimineața. Noi explozii au zguduit orașul, în timp ce echipele de salvare încă căutau victime sub dărâmăturile clădirilor lovite de rachetele balistice cu doar câteva ore înainte.

