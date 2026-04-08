ULTIMA ORĂ Prima reacție a Teheranului după armistițiul anunțat de Trump. Ce se va întâmpla în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul de Externe de la Teheran a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, că „tranzitul în condiții de siguranță” prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibil timp de două săptămâni, în urma anunțului făcut de președintele Donald Trump privind armistițiul dintre SUA și Iran, relatează Sky News, CNN și The Guardian.

Într-o declarație emisă în numele Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului (SNSC), șeful diplomației iraniene, Seyed Abbas Araqchi, a precizat că, pe parcursul celor două săptămâni, trecerea în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz „va fi posibilă prin coordonarea cu Forțele Armate ale Iranului și ținând seama de limitările tehnice”.

El a mai spus că Iranul își va opri atacurile, dacă și atacurile împotriva sa încetează.

Redeschiderea strâmtorii sub coordonarea forțelor iraniene va conferi Iranului „o poziție economică și geopolitică unică»”, menționează declarația.

Araqchi și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și de șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru că l-au îndemnat pe Trump să pună în aplicare armistițiul.

Plan în 10 puncte trimis SUA de către Iran

Comunicatul SNSC menționează că Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Pakistanului, țara care a mediat armistițiul, un plan în 10 puncte, care include următoarele cereri:

Încetarea atacurilor forțelor americane și israeliene și retragerea forțelor americane din „toate bazele și pozițiile din regiune”;

Stabilirea unui protocol de tranzit în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura controlul Iranului în cadrul unui acord convenit;

Compensarea integrală a daunelor cauzate Iranului și „eliminarea tuturor sancțiunilor și a rezoluțiilor relevante ale Consiliului Guvernatorilor și ale Consiliului de Securitate al ONU”;

Deblocarea tuturor activelor iraniene înghețate la nivel global;

Adoptarea tuturor acestor prevederi într-o așa-numită „rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU”.

Când și unde vor începe negocierile

Declarația emisă în numele SNSC menționează că negocierile vor începe vineri, 10 aprilie, la Islamabad (capitala Pakistanului), dar subliniază că acest lucru nu înseamnă sfârșitul războiului.

„În cazul în care capitularea inamicului pe câmpul de luptă se va transforma într-o realizare politică decisivă în cadrul negocierilor, vom sărbători împreună această mare victorie istorică; în caz contrar, vom continua să luptăm cot la cot pe câmpul de luptă până când toate cererile națiunii iraniene vor fi îndeplinite. Mâinile noastre rămân pe trăgaci, iar orice greșeală a inamicului va fi întâmpinată cu toată forța”, a adăugat SNSC.

De câteva săptămâni, Donald Trump a cerut insistent Iranului să redeschidă strâmtoarea Ormuz, o rută crucială de comerț, prin care tranzitează o cincime din petrolul mondial. Închiderea acesteia a dus la creșterea prețurilor la energie, provocând haos în economia mondială.

Trump avertizase anterior în cursul zilei de marți că „o întreagă civilizație va pieri în această seară” (noapte, ora României) dacă Iranul nu va ajunge la un acord.

Și luni președintele american amenințase Iranul. El a avertizat că va dezlănțui „iadul” asupra acestei țări, atacându-i podurile și centralele electrice, dacă până în noaptea de marți spre miercuri nu va redeschide strâmtoarea Ormuz.