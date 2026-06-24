Prima reacție a unui lider PNL după anunțul lui Grindeanu: „Realitatea este, însă, fix pe dos”

Siegfried Mureşan, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al Partidului Popular European, participă la o discuție în cadrul evenimentului „Drumul spre redresare” organizat de PPE la Salonic, Grecia, pe 10 februarie 2024. FOTO: Konstantinos Tsakalidis / AFP / Profimedia

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL, a criticat dur PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că partidul a decis ca el să fie propunerea de premier.

„Sorin Grindeanu spune că PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Realitatea este, însă, fix pe dos“, a scris Mureșan pe Facebook la scurt timp după anunțul lui Grindeanu.

„Acum două zile, Sorin Grindeanu și PSD au formulat o propunere de guvern, cu un premier desemnat în cel mai netransparent mod posibil, și au sperat la o majoritate alături de AUR și alte partide mici, fără să fie deranjați de faptul că sunt partide proruse”, a afirmat liderul liberal, făcând referire la propunerea de premier Adrian Veștea, al cărui executiv nu a trecut la votul din Parlament de luni seară.

Reacția lui Mureșan a venit după ce Grindeanu, în declarațiile făcute după ședința conducerii PSD, a spus că „PSD îşi poate asuma guvernarea doar în condiţii clare şi transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic.”