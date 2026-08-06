Prima reacție a unui ministru german după ce o dronă cu explozibil a pătruns în aeroportul din Leipzig: „Avem măsuri anti-drone, dar au fost ocolite. Vorbim despre un atac hibrid”

Ministrul german de Interne a avertizat miercuri seară cu privire la „o nouă dimensiune a amenințării”, evocând un posibil „scenariu de atac hibrid” după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un nod logistic cheie pentru NATO și pentru transportul de echipamente militare și civile către Ucraina, țară pe care Berlinul o susține activ încă de la începutul invaziei ruse, scrie AFP.

„Nimic din acest caz nu sugerează acțiunea unui amator. Ne confruntăm cu o amenințare hibridă profesionistă, cu care vom continua să ne confruntăm”, a declarat ministrul Alexander Dobrindt, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe acest aeroport din estul Germaniei după ce oficialul guvernamental și-a întrerupt concediul după descoperirea dronei pentru a avea întâlniri cu autorităţile federale şi regionale.

Cuprinzând o gamă largă de acțiuni, de la sabotaj la spionaj, trecând prin dezinformare sau atacuri cibernetice, termenul de „război hibrid” este utilizat de europeni, și în primul rând de Germania, pentru a descrie atitudinea ostilă a Moscovei față de ei de care acuză Rusia.

Această amenințare ar putea implica „puteri străine”, a adăugat Dobrindt, fără a oferi mai multe detalii.

Potrivit ministrului, ar fi „prea simplist” să se creadă că o singură măsură ar fi suficientă pentru a răspunde la acest tip de amenințare, iar incidentul se înscrie într-un context mai larg menit să „contribuie la un sentiment de nesiguranță” în Germania.

Cu toate acestea, el a refuzat să facă speculații cu privire la motivele autorilor sau la identitatea acestora, afirmând că aceste chestiuni țin acum de anchetă.

„Avem tehnologie de apărare împotriva dronelor, care este disponibilă pe aeroporturi. (…) Cu toate acestea, nu era potrivită în această formă pentru acest tip de dronă. Aceste măsuri (de apărare antiaeriană, n.r.) au fost ocolite. (…) Conform percepției noastre actuale, acest lucru se datorează faptului că această dronă a fost special concepută pentru a eluda măsurile existente de apărare împotriva dronelor”, a mai spus ministrul german de Interne, citat de Bild.

Ministrul de Interne a punctat că „avem de-a face cu tehnologie profesionistă aici” – și, prin urmare, trebuie să presupună că autorii „ar putea fi deja familiarizați cu măsurile de apărare existente” și utilizează tehnologii „care nu pot fi identificate de tehnologia de apărare existentă”.

„Vorbim despre un scenariu de atac hibrid”, a subliniat el.

Mai devreme în cursul zilei, ambasadorul ucrainean în Germania a arătat cu degetul spre Moscova, într-un interviu acordat postului de televiziune Welt TV. „Cine altcineva ar putea fi în afară de Rusia?”, a declarat Oleksii Makeiev, oferind Germaniei expertiza ucraineană în domeniul dronelor.

În noaptea de marți spre miercuri, traficul aerian a fost întrerupt timp de două ore la aeroportul Leipzig-Halle, după descoperirea unei drone care transporta un „dispozitiv exploziv neidentificat”, care a fost între timp dezamorsat.

Imaginile suprinse în cursul nopții de presă arătau un robot de dezamorsare a minelor deplasându-se pe pistă, chiar lângă un avion al companiei ucrainene de transport de marfă Antonov Airlines.

„Subminarea democrației noastre”

Pe lângă drona echipată cu explozibil care a fost descoperită, un al doilea obiect zburător neidentificat a lovit un avion de marfă după ce acesta și-a întrerupt manevra de aterizare prevăzută și a luat din nou altitudine în loc să aterizeze, din cauza închiderii anterioare a pistei, potrivit anchetatorilor germani.

„Au fost constatate daune ușoare la aeronavă după aterizarea acesteia la Hanovra”, la 200 de kilometri nord-vest de Leipzig, au adăugat anchetatorii. Aeronava aparținea companiei germane de logistică DHL.

Situat în fosta RDG, aeroportul Leipzig-Halle joacă un rol central în transportul de bunuri militare, în special ale armatei germane și ale aliaților din NATO, și servește, de asemenea, drept bază pentru avioanele Antonov Airlines.

Aeroportul regional găzduiește, de asemenea, centrul european de sortare al DHL Express, o filială a poștei germane Deutsche Post.

În ultimele luni au fost deja făcute publice două incidente de securitate legate de aeroportul din Leipzig.

În iulie 2024, un colet a luat foc în centrul DHL înainte de transportul său prevăzut cu avionul. Șeful serviciilor de informații interne germane a acuzat în mod deschis Moscova că se află în spatele acestui incident.

Iar în septembrie 2025, o cetățeană chineză a fost condamnată pentru spionaj, pentru că i-a furnizat fostului colaborator al unui deputat de extremă-dreaptă informații despre zboruri, încărcături și pasageri ai aeroportului, în special în legătură cu transportul de bunuri militare și de persoane „care aveau legături cu o companie germană de armament”, potrivit acuzațiilor aduse de procurori.

„Rusia încearcă în fiecare zi, într-un fel sau altul, prin mijloace hibride și acțiuni diverse, să exercite o influență aici, în Germania, într-un mod care vizează subminarea democrației noastre”, a comentat un purtător de cuvânt al Ministerului german al Afacerilor Externe, întrebat mai devreme în cursul zilei cu privire la incidentul de la Leipzig.

„Aceste atacuri permanente ale Rusiei, care sunt organizate și coordonate de stat, există cu adevărat”, a adăugat el, subliniind că nu se referea aici la o implicare rusă „în acest caz concret”.