Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa”

Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” în spațiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei, transmite AFP.

„Putin continuă să intensifice, să extindă războiul și să testeze Occidentul”, a afirmat pe rețeaua X șeful diplomației ucrainene, Andriï Sîbiga, a cărui țară luptă împotriva invaziei rusești din 2022.

Potrivit acestuia, „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”.

Polonia și-a mobilizat miercuri dimineață propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian, după un atac al Rusiei asupra Ucrainei, Varșovia implicându-se astfel în premieră în războiul din țara vecină.